Zaniolo torna in Serie A: lotta a due per averlo

Lotta a due per riportare Nicolò Zaniolo in Serie A, attualmente al Galatasaray che lo ha preso dalla Roma nello scorso mercato di gennaio

Nicolò Zaniolo veste la maglia del Galatasaray da qualche mese, che lo ha acquistato dalla Roma inserendogli nel contratto anche una clausola da circa 35 milioni di euro. Il suo sogno, però, è quello di ritornare in Italia e si è già espresso sulla sua preferenza.

Si tratta della Juventus, che però sta vivendo un periodo economico molto difficile. Deve cedere gli esuberi per poter intervenire sul mercato e su questo Giuntoli e Manna stanno lavorando senza sosta.

Oltre alla Juventus, però, c’è un’altra squadra che ha lottato in passato per accaparrarsi Nicolò Zaniolo, ovvero il Milan. Maldini e Massara, che ormai hanno lasciato dopo il licenziamento di Gerry Cardinale, hanno fatto di tutto per convincere il proprietario del club a investire oltre 30 milioni per l’ex attaccante giallorosso.

Chiaramente, il Milan ha preferito non investire alcunché su Zaniolo, che ha anche rifiutato il Bournemouth e il Leeds United prima di firmare per il Galatasaray. Una seconda parte di stagione molto buona, considerando che con i turchi ha vinto il campionato grazie anche all’apporto di Icardi, Mertens, Torreira.

Zaniolo, la Juve è la favorita per il suo acquisto

I vari bookmakers hanno rilasciato le quote per l’acquisto di Nicolò Zaniolo da parte dei club della Serie A. La Juventus è la favorita numero uno e infatti viene quotata tra 2,00 e 2,75. Subito dopo c’è il Milan, che apprezza le qualità del giocatore nonostante l’addio di Maldini e Massara, ed è quotato tra 3,50 e 5,00 volte la posta. Dopo di loro, molto dietro, ci sono Napoli e Fiorentina entrambe a quota 7,50.

Quote molto interessanti, che spiegano la situazione di tutti i club della Serie A. La Juve è la favorita, perché Zaniolo ha dichiarato di voler vestire la maglia bianconera, e anche perché deve intervenire con serietà sul reparto offensivo. Il Milan ha bisogno di cedere almeno un giocatore, tutto fa pensare a Origi, vero e proprio flop che guadagna circa 4 milioni di euro a stagione.

Insomma, non resta che scoprire se effettivamente Zaniolo tornerà in Italia. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2027, il Galatasaray sarebbe molto felice di tenerlo e puntare di nuovo alla vittoria del campionato, oltre che a fare una bella figura in Champions League. Nel frattempo, Juve e Milan sono le favorite per acquistarlo.