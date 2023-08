Piombano su Lukaku: cambia il suo futuro

Una delle telenovele più imprevedibili del mercato estivo rischia di sconvolgere tutti ancora una volta. Il protagonista è Romelu Lukaku, bomber belga in uscita dal Chelsea

Dopo la stagione in prestito all’Inter, in cui ha deciso in negativo la finale di Champions League contro il Manchester City, il belga ha fatto ritorno a Stamford Bridge: una sua permanenza in Blues, però, sembra da escludere.

Nelle scorse settimane l’ex Anderlecht e Manchester United era stato al centro delle critiche per il tira e molla con i due club italiani interessati a lui: Inter e Juventus. In un primo momento, infatti, il suo ritorno ai nerazzurri sembrava potesse essere solo una formalità, con l’unico scoglio rappresentato dalla cifra da corrispondere al Chelsea.

L’inserimento della Juventus nella trattativa ha fatto vacillare il centravanti che, con le mancate risposte a compagni e dirigenti dell’Inter, ha fatto indispettire il popolo nerazzurro che, adesso, non vuole più puntare su di lui.

Lukaku al centro del mercato: tra Inter e Juventus potrebbe spuntarla una nuova pretendente

L’atteggiamento di Lukaku nelle ultime settimane ha portato l’Inter a defilarsi dalla corsa per il suo cartellino e, attualmente, in Serie A solo la Juventus rimane vigile su di lui. La Vecchia Signora sta provando a trovare la quadra con il Chelsea sulla base di uno scambio, più conguaglio in favore dei bianconeri, con Dusan Vlahovic. A frenare la trattativa è proprio il conguaglio economico tra i due club: la Juve ne chiede 40, il Chelsea ne offre 20.

La trattativa, già complicata, tra Chelsea e Juventus, inoltre, potrebbe saltare per l’inserimento di un altro club europeo: il Tottenham di Postecoglu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli Spurs avrebbero raggiunto un accordo di massima con il Bayern Monaco per la cessione di Harry Kane.

Per l’addio di Kane, dunque, manca solo l’accordo tra calciatore e club, definito una formalità tra gli addetti ai lavori. Per rimpiazzare il goleador inglese il Tottenham starebbe pensando proprio a Romelu Lukaku. Il belga è in uscita dal Chelsea e gli Spurs potrebbero decidere di reinvestire gli oltre 100 milioni di incasso sulla punta classe ’93.

Lukaku preferirebbe lasciare la Premier e stabilirsi definitivamente in Serie A. Le difficoltà della Juventus, però, portano il calciatore ad un’attenta riflessione visto che, oltre l’offerta del Tottenham, rimarrebbe in piedi solo la pista araba. Sono giorni di riflessione, Romelu Lukaku potrebbe provare una nuova avventura a Londra.