“Può sostituirlo”, l’annuncio agita i tifosi del Milan: c’è da preoccuparsi

In casa Milan, dopo un luglio scoppiettante dal punto di vista del calciomercato, ci si preoccupa per un possibile assalto ad un big rossonero.

Siamo ormai alle porte della nuova Serie A con i tifosi del Milan molto curiosi di vedere all’opera la nuova squadra rossonera che ha cambiato tantissimo rispetto alla scorsa stagione. Centrocampo ed attacco sono stati fortemente rivoluzionati dalla nuova dirigenza che ha deciso di cambiare le carte in tavola e provare a rilanciare il club dopo un’annata non facile soprattutto per quello che riguarda il campionato. Ora però arrivano notizie di calciomercato non rassicuranti per quello che riguarda il mondo rossonero.

Calciomercato Milan, un annuncio preoccupa la squadra rossonera

Intervistato in esclusiva da Milanlive.it, il capo reporter della Bild, Tobi Altschäffl, ha parlato del possibile arrivo di Maignan al Bayern Monaco per sostituire Neuer, come affermato da lui stesso sull’autorevole giornale tedesco.

Il giornalista ha così spiegato la situazione: “Il Bayern Monaco è alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Neuer fino a quando non recupererà dall’infortunio. Penso che per questa stagione il suo sostituto possa essere Kepa del Chelsea che è un ottimo portiere. Per questo anno non vedo possibilità di un arrivo di Maignan al Bayern Monaco ma non è da escludere che succeda quando Neuer non giocherà più, magari tra uno, due o tre anni”.

“Per ora non preoccupatevi – ha proseguito Altschäffl – ma nei prossimi anni Maignan potrebbe diventare il dopo Neuer“. Quello che è certo è che il portiere del Milan piace a diverse big europee. In molte tra l’altro sono alla ricerca di un estremo difensore per il futuro con il Bayern Monaco che sa che tra qualche anno dovrà fare a meno di Neuer. Stesso discorso per il Real Madrid che potrebbe accelerare le operazioni visto l’infortunio di Courtois.

Il Milan, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di cedere Maignan già durante questa estate e la volontà del club meneghino è quella di rinnovare il contratto del portiere transalpino per avere maggiore forza in sede di eventuale cessione. Non è da escludere però che il prossimo anno sia il portiere ad essere sacrificato sul mercato per permettere al club di operare in entrata.