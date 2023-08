Hamilton, Alonso e Sainz: uno resta a piedi

Ci sono alcune incognite sul futuro di Hamilton, Alonso e Sainz in F1: trapelano alcune indiscrezioni su questi tre piloti.

Il campionato di Formula 1 è in pausa e, come avviene sempre, ci sono tanti rumors inerenti il mercato piloti. Se in vista del 2024 non dovrebbero esserci grossi sconvolgimenti, con tutti i top team che continueranno con gli stessi driver, è decisamente più interessante quello che potrebbe succedere nel 2025.

Ci sono contratti che scadono l’anno prossimo e quindi bisognerà vedere se si verificheranno cambiamenti. Ad oggi le uniche certezze sono Max Verstappen e Lando Norris: il primo ha un accordo con Red Bull fino al 2028 e l’inglese va in scadenza con McLaren proprio nel 2025.

Mercato piloti F1: cosa succederà a Hamilton, Alonso e Sainz nel 2025?

Lewis Hamilton ha un contratto che scade a fine 2023, però sembra praticamente fatta per il rinnovo annuale con Mercedes. Potrebbe esserci un’opzione per un’altra stagione, però la cosa scontata è che il sette volte campione del mondo di F1 rimarrà con le Frecce d’Argento. Ormai si attende solo l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare prima del GP d’Olanda a Zandvoort.

Ci sono continui rumors che raccontano l’esistenza della possibilità che Hamilton approdi in Ferrari nel 2025. La scuderia di Maranello sembra decisa a prolungare il contratto di Charles Leclerc, mentre la conferma di Carlos Sainz è fortemente in bilico. Frederic Vasseur ha avuto qualche contatto con il pilota britannico, che potrebbe essere affascinato da un’esperienza con il Cavallino Rampante a fine carriera.

E Sainz che fine farebbe? Secondo quanto rivelato da Auto Action, il figlio d’arte si trasferirà in Sauber nel 2025, con la quale avrebbe firmato un pre-contratto. La scuderia di Hinwil verrà comprata da Audi, che nel 2026 debutterà in F1 e Carlos sarà il driver di punta. Suo padre corre per il marchio tedesco nella Dakar e sicuramente ha avuto un ruolo nelle discussioni.

Il già citato Alonso? Il suo contratto con Aston Martin scade nel 2024, quando avrà 43 anni. Bisognerà vedere se il due volte campione del mondo di Formula 1 avrà ancora gli stimoli per andare avanti. La sua permanenza nel 2025 dipenderà dal suo livello di competitività e da quello della scuderia di Silverstone.

Aston Martin sta investendo molto per avere successo e Fernando è pienamente coinvolto nel progetto. Da risultati e motivazioni dipenderà l’eventuale rinnovo. Altrimenti l’asturiano lascerà libero il suo sedile per un collega più giovane e si dedicherà ad altro.