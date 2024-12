Milan, Leao di nuovo decisivo: “Mi piace giocare più vicino alla porta”

Decisivo con un gran bel gol, l’attaccante del Milan Rafael Leao è intervenuto al termine della sfida contro la Stella Rossa in zona mista, come raccolto da Sportitalia: “Con questa squadra stasera non c’era spazio in mezzo, cercavamo spazio in profondità, sono contento del gol”.

Sei più attaccante ora?

“C’è da capire i momenti, in quel momento in cui ho fatto gol c’era spazio, Fofana mi ha premiato il movimento. Ma il Mister mi dà libertà”.

Hai aizzato il pubblico mostrando leadership?

“Non è una questione di leadership, quando giochiamo in casa bbiamo bisogno del pubblico, sono importante per noi, loro sono l’uomo in più per vincere”.

Sei al tuo top della forma?

“Sono contento, la squadra mi sta aiutando, mi sento bene ad entrare di più, più vicino alla porta per tirare di più”.

Un altro Milan anche in campionato?

“Mancano tante partite, ci sono alti e bassi ma noi ci siamo”.