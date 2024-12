Milan, Fonseca durissimo: “Io lavoro tutti i giorni per fare bene, non tutti possono dire lo stesso”

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta dai rossoneri contro lo Stella Rossa.

Impressioni sulla partita?

“E’ peggio che averla giocata per me perché non mi soddisfa solo il risultato. Se mi chiedete se sono soddisfatto per quello fatto, non posso dire di esserlo, anche se lo sono del risultato perché abbiamo vinto e siamo in una buona posizione. Sono cose difficili da cambiare in me, sono fatto così”.

Quali aspetti non la soddisfano?

“Devo parlare alla mia squadra, voglio analizzare tutto, ma sono cose chiare per me. Non è una questione tecnica o tattica, era decisiva per noi stasera ed avevo la sensazione che non stessimo facendo di tutto per vincere”.

Cosa è mancato?

“Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa, oggi stiamo bene, domani non lo so. E’ come giocare a testa o croce. E’ impressionato”.

Non l’avete giocata con il coltello fra i denti?

“Questo il problema, io so che lavoro tutti i giorni per migliorare la squadra, per fare bene alla squadra, ma non lo so se tutti nella squadra possono dire questo. Abbiamo l’obbligo di dare tutto”.