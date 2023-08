Lukaku si taglia lo stipendio: torna in Italia ma niente Juve

Il caso di mercato dell’estate è senza dubbio Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha voltato le spalle all’Inter ma continuerà a giocare nel nostro campionato

Ogni sessione estiva di calciomercato che si rispetti ha il proprio caso per eccellenza, un vero e proprio giallo fatto di accordi disattesi e saltati in extremis, di intrighi e incontri segreti la cui soluzione si materializza solo in extremis. La vicenda che in questa estate bollente risponde a tutte queste caratteristiche è il rebus legato a Romelu Lukaku.

Il trentenne centravanti belga sembrava destinato a rimanere in via definitiva all’Inter dopo il ritorno in prestito dell’estate 2022. Ma tra lo stupore di tutti, Big Rom ha voltato le spalle ai nerazzurri lanciandosi tra le braccia della rivale di sempre, la Juventus.

A distanza di settimane dall’accordo blindato con la Vecchia Signora la trattativa tra i bianconeri e il Chelsea non si è ancora sbloccata, soprattutto per la mancata cessione di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo a meno di tre settimane dalla chiusura del mercato non riesce a trovare sistemazione e a questo punto è sempre più concreto il ‘rischio’ di una sua permanenza in bianconero.

Uno stallo pericoloso che nessuno vuole, men che meno lo stesso Lukaku che a rimanere al Chelsea non pensa neanche lontanamente. Il desiderio del bomber belga è l’Italia e la Serie A, in una delle sue big tradizionali. Ed è per questa ragione che a sorpresa nel caso in cui non si riuscisse a sbloccare lo stallo con la Juve, Big Rom avrebbe pronta un’alternativa di lusso.

Lukaku, niente Juventus: pronto l’approdo in un’altra big di Serie A

Nelle ultime ore l’entourage di Romelu avrebbe avviato dei contatti, a quanto pare piuttosto proficui, con i dirigenti del Milan che a sorpresa hanno aperto alla possibilità di acquistare l’ex nerazzurro Lukaku. Ancora non si può parlare di trattativa in dirittura d’arrivo, ma le permesse affinché l’affare vada in porto non mancano.

La Juventus comunque non ha gettato la spugna, tutt’altro. I bianconeri in questo momento restano i favoriti nella corsa a Big Rom. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per piazzare altri esuberi della rosa a disposizione di Allegri e sono attese importanti novità in merito. La sensazione è che alla fine della fiera Romelu Lukaku indosserà la maglia bianconera, la sua prima scelta dall’inizio dell’estate.