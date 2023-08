Juve, ancora nodi da sciogliere: Allegri vuole Berardi

By

L’esordio stagionale è alle porte e in casa Juventus l’obiettivo è togliere il freno che finora ha rallentato la sessione di mercato estiva. Tra rinnovi e ritorni alla base l’unico volto nuovo per la Vecchia Signora è stato finora lo statunitense Timothy Weah. Diverse invece le partenze che attestano l’aria di rinnovamento e rivoluzione arrivata alla Continassa insieme a Cristiano Giuntoli. Ma la rosa di Massimiliano Allegri necessita ancora di qualche pedina in attesa di sciogliere i dubbi sul caso dell’estate riguardate lo scambio Vlahovic-Lukaku.

Juve-Berardi: il giocatore da l’ok, ma il Sassuolo non si accontenta

L’idea che accompagna i bianconeri alla prima partita di campionato, che li vedrà ospiti dell’Udinese alla Dacia Arena, è quella di Domenico Berardi. Allegri lo brama ormai da tempo e il Sassuolo scioglie le riserve per la cessione. La richiesta del club neroverde si aggira intorno 25 milioni di euro più 5 di bonus. L’offerta del club di Torino, invece, è ferma ai 22/23 milioni solo cash. Berardi vuole la Juve, ma la società non acconsente al via libera.

L’idea dei bianconeri è quella di inserire una contropartita tecnica ma a Carnevali l’idea non entusiasma: i nomi in pole sono quelli Soulè e Iling. Quest’ultimo desta maggiormente l’interesse del Sassuolo, ma nelle ultime ore a sondare il terreno per il giocatore c’è anche il Genoa.

Centrocampo, obiettivo Diarra

Ancora nel mirino della Juventus Habib Diarra: il centrocampista attualmente in forza allo Strasburgo ha avuto un incontro con la sua società la scorsa settimana, e l’apertura alla possibile cessione è arrivata. Il club francese richiede 20 milioni di euro, ma la Juventus attualmente non è l’unica ad avere gli occhi puntati sul giocatore classe ‘ , in Premier League viene corteggiato da diverse formazioni, a cui si aggiunge anche il Wolfsburg.

Nodo Kostic, il serbo fa gola a molti

In chiave cessioni resta rimane da capire la situazione legata a Filip Kostic, sul quale c’è già l’interesse di squadre turche e inglesi, oltre la tanto danarosa proposta araba; rimane ancora aperta l’opzione ritorno in Bundesliga.