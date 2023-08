Caos in NBA, l’attacco durissimo: “Sei un bugiardo”

Dopo la mancata vittoria del titolo e la richiesta di trade, non accolta dalla società, James Harden attacca duramente il GM Daryl Morey

Cresce la tensione in casa dei Philadelphia 76ers. La spaccatura tra la società e James Harden sembra ormai insanabile, e il Barba, nonostante il rifiuto a qualsiasi tipo di trade da parte della franchigia, non è intenzionato a continuare la propria permanenza in Pennsylvania.

Nonostante l’amicizia fuori dal campo e la buona intesa sul parquet, la coppia formata dall’ex Brooklyn Nets e Joel Embiid non è riuscita a portare il tanto ambito anello nella Città dell’amore fraterno, con due eliminazioni consecutive al secondo turno dei playoff, prima contro i Miami Heat per 4-2 e poi contro i Boston Celtics per 4-3. E proprio dopo la cocente sconfitta contro i biancoverdi sono iniziati i malumori.

NBA, Harden attacca Daryl Morey: “È un bugiardo”

Harden ha quindi esercitato la propria player option da 36 milioni di dollari e successivamente richiesto una trade, intenzionato a lasciare la squadra e a cercare una nuova sistemazione. Le franchigie interessate al numero 1 sono molteplici, fra le quali si segnalano soprattutto i New York Knicks e i Los Angeles Clippers.

E sarebbero proprio questi ultimi la destinazione preferita del Barba, che nella squadra losangelina avrebbe la possibilità di giocare con altri due campioni assoluti quali Paul George e Kawhi Leonard i quali, infortuni permettendo, sono giocatori estremamente decisivi e in grado, soprattutto il secondo, di spostare gli equilibri di una franchigia come dimostrato nella stagione in cui ha vinto il titolo con i Toronto Raptors.

Il general manager Daryl Morey, però, ha bloccato ogni scambio, dichiarando di voler tenere Harden anche a causa dell’esonero di Doc Rivers, richiesto proprio dal giocatore. Decisione presa malissimo dalla guardia che, sentitosi tradito dall’uomo con il quale aveva avuto un rapporto molto stretto fin dai tempi degli Houston Rockets, lo ha attaccato duramente.

Come riportato in un video pubblicato dal giornalista ed insider NBA Shams Chiarania, durante un evento in Cina organizzato da uno dei suoi sponsor, James Harden ha speso parole durissime nei confronti di Morey, dicendo: “Daryl Morey è un bugiardo, e non farò mai più parte di un’organizzazione gestita da lui. Lo ripeto: Daryl Morey è un bugiardo e non farò mai più parte di una squadra di cui lui è dirigente”. Parole estremamente pesanti, che certificano la rottura totale tra la franchigia e il giocatore, che prova a spingere ancora per ottenere un trasferimento.