Incubo Siviglia, game over Roma

La Roma deve attraversare di nuovo l’incubo legato al Siviglia, ma stavolta sul mercato e non in Europa League: tutti i dettagli

Non è molto semplice per la Roma completare la rosa secondo le indicazioni di José Mourinho. Soprattutto perché il club giallorosso ha pochissime risorse economiche a disposizione e Tiago Pinto è costretto a fare mercato con giocatori a parametro zero o in prestito con diritto di riscatto.

Nonostante ciò, sono arrivati profili di alto livello come Aouar e Ndicka, ma anche occasioni come Renato Sanches e Paredes, senza dimenticare Kristensen. Certo, le cessioni di Ibanez e Matic lasciano un vuoto importante, ma non bisogna sottovalutare il lavoro dello Special One a livello mentale sui giocatori che può fare la differenza.

Quel che serve alla Roma è assolutamente un centravanti. Tammy Abraham deve recuperare con serenità dall’infortunio, al momento c’è il solo Andrea Belotti in attacco. E tra l’altro l’anno scorso non ha segnato nemmeno un gol in campionato. Il primo della lista è Duvan Zapata, la sensazione è che alla fine si chiuderà per i giallorossi nel migliore dei modi.

Però comunque non si tratta una prima scelta, infatti Tiago Pinto ha trattato a lungo Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, quest’ultimo come richiesta esplicita di Mourinho. Spunta inoltre un retroscena di mercato in un altro ruolo con il Siviglia che è già a buon punto nella trattativa.

Roma, beffa dal Siviglia: vuole Borna Sosa

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il Siviglia vuole Borna Sosa dallo Stoccarda per sostituire Marcos Acuna. Il terzino dei rojiblancos è vicino all’approdo all’Aston Villa, con Unai Emery che vuole affidargli la fascia sinistra. E dunque il club spagnolo vuole cautelarsi con Sosa, valutato 12 milioni di euro dallo Stoccarda con contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e scarse possibilità di rinnovo.

Borna Sosa è stato a lungo seguito dalla Roma nelle scorse settimane. Molto duttile, nasce come terzino, ma può giocare anche laterale di centrocampo. Una posizione molto apprezzata da Mourinho che lo avrebbe utilizzato volentieri come quinto a sinistra.

La Roma, però, dovrà rassegnarsi perché il Siviglia è molto in vantaggio nell’operazione. Per concluderla, però, deve concretizzarsi la cessione di Acuna in Premier League, anche per avere le risorse necessarie per accontentare lo Stoccarda, bottega cara per eccellenza.

Inoltre, il trasferimento di Leonardo Spinazzola in Arabia Saudita non si è concretizzato e quindi è molto difficile per i giallorossi investire una cifra del genere. Sosa ha già dato il suo parere positivo al trasferimento al Siviglia.