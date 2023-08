Scollatura e tacchi da capogiro: Jovana Djordjevic da sogno

Jovana Djordjevic fa sognare i propri followers. La modella serba ha lasciato tutti a bocca aperta con l’ultimo scatto pubblicato qualche ora fa sui propri canali social. Pioggia di “mi piace” e commenti.

L’estate è rovente e non solo sulle spiagge. Anche su Instagram c’è chi contribuisce a far salire in maniera molto “pericolosa” le temperature. Si tratta di Jovana Djordjevic.

La bellissima modella serba riesce sempre a far perdere la testa ai suoi tantissimi followers con scatti che lasciano davvero a bocca aperta. La maggior parte dei post che la vedono protagonista, infatti, non sono adatti ai deboli di cuore. Sono la bellezza ed il fascino della modella classe 1993 a prendersi tutta la scena nei vari contenuti multimediali che è possibile scrutare nel feed della Djordjevic. Post di un certo spessore che, come detto, non lasciano del tutto indifferenti i tantissimi utenti che compongono la “fanbase” della serba.

Jovana Djordjevic, una modella da Serie A

In Serbia è una vera e propria star, ma per ottenere notorietà in Italia, Jovana Djordjevic ha dovuto attendere un po’. A dire il vero nel “bel Paese” la classe 1993 era nota, ma ad un pubblico più di nicchia. La serba è entrata in contatto con l’Italia qualche anno fa, quando il marito Filip si è accasato alla Lazio. L’attaccante ha trascorso alcune stagioni nella capitale prima poi di trasferirsi al Chievo.

Jovana Djordjevic, scollatura da capogiro e gambe da urlo: fan al tappeto

La partecipazione all’edizione dell’Isola dei Famosi andata in onda nella stagione televisiva 2021-2022 ha dato a Jovana Djordjevic una visibilità non da poco. La modella serba, infatti, ha visto lievitare da un giorno all’altro il numero di followers presente sul proprio account Instagram. Si sono, quindi, moltiplicate le interazioni che la Djordjevic fa registrare sui propri canali ufficiali. Grande merito di ciò va dato anche alla frequenza con la quale l’ex “naufraga” del reality targato Mediaset pubblica nuovi contenuti sul proprio feed.

Sono diversi, infatti, gli elementi multimediali che la Djordjevic condivide con i propri fan. L’ultimo scatto in ordine cronologico vede la modella e showgirl indossare un top di colore nero che mette in risalto il lato “A” dando vita ad una scollatura letteralmente da capogiro. A completare l’outfit della modella ci sono gli shorts di jeans che lasciano intravedere le sue gambe praticamente perfette. Lo scatto ha ottenuto una marea di like e di commenti nel giro di poche ore.