Sinner, dopo la vittoria il gesto non passa inosservato: ora è virale

Dopo il trionfo a Toronto, Jannik Sinner si è reso protagonista di un gesto incredibile: il video è diventato virale sui social.

Il tennista più chiacchierato del momento? Non ci sono dubbi: è Jannik Sinner. Il numero uno d’Italia è reduce dalla sua prima grande vittoria in carriera. Nei giorni in cui taglia il traguardo dei 22 anni, l’altoatesino ha conquistato a Toronto il suo primo Masters 1000. Un trionfo eccezionale che lo ha proiettato nell’Olimpo dei grandi di questo sport.

Complice un tabellone tutto sommato favorevole, l’azzurro è riuscito a far fuori uno dopo l’altro tutti i suoi rivali, soffrendo il giusto solo contro Monfils e dominando in finale un avversario temibile come De Minaur. Più che il suo trionfo, però, a diventare virale subito dopo la finale sono state le immagini di un suo gesto. C’è un video infatti che lo ‘inchioda’: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Che prima o poi una vittoria così prestigiosa e importante per Sinner potesse arrivare era quasi scontato. L’altoatesino è, in questo momento, uno dei giocatori più competitivi del circuito, uno dei pochi in grado di poter rivaleggiare quasi ad armi pari con il fenomeno Alcaraz.

Un exploit del genere dopo aver disputato un Wimbledon da assoluto protagonista però in pochi se lo sarebbero aspettati. Forse nemmeno lo stesso Sinner. Non a caso, ha voluto godersi ogni attimo della sua vittoria, concedendosi all’amore dei fan e lasciandosi andare anche a un gesto davvero straordinario al termine del match.

Sinner campione dentro e fuori dal campo: il video diventa virale

Tra i giocatori che stanno portando il mondo del tennis in una nuova era, Jannik è sicuramente già adesso uno dei più amati. Non solo per il suo modo di stare in campo, sempre corretto e umile, ma anche per il suo atteggiamento nei confronti del pubblico.

Sinner ha dimostrato di avere qualità umane superiori alla media, e lo ha confermato anche nel momento più bello della sua carriera, quello della sua prima vittoria in un torneo di primissimo livello.

Durante i festeggiamenti per il successo appena conquistato, il numero uno azzurro si è infatti accorto di un suo piccolo tifoso sugli spalti che non ha resistito all’emozione per la vittoria prestigiosa del suo idolo. E per rendere ancora più speciale quel momento, ha voluto omaggiarlo in maniera incredibile:

Un gesto semplice che ha però sottolineato ancora una volta tutta la grande umiltà e umanità di Jannik, sempre più numero uno d’Italia, e da questa settimana anche numero 6 al mondo. Una scalata verso il successo che continua imperterrita per l’altoatesino, adesso atteso sì come assoluto protagonista anche a Flushing Meadows. Nole Djokovic e Carlitos Alcaraz sono avvisati: per la vittoria finale a New York hanno un rivale in più da temere.