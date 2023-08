Tonali parte col piede sbagliato: che gaffe. Il compagno lo sgrida

L’avventura di Sandro Tonali al Newcastle comincia con una clamorosa gaffe: un compagno di squadra sgrida l’ex Milan.

Esordio agrodolce per Sandro Tonali in Premier League. Il super acquisto del Newcastle in questa pazza sessione estiva di mercato si è presentato ai propri tifosi come tutti avrebbero sognato, mettendo a segno il primo gol dei Magpies in campionato.

L’esordio a St. James Park per l’ex bandiera rossonera non poteva essere migliore. Aprire le danze in una gara, tra l’altro, dominata e vinta in scioltezza dalla squadra di Eddie Howe contro una rivale temibile come l’Aston Villa di Emery, era qualcosa di più di un sogno. Eppure, anche in un momento di tale gioia ed euforia, c’è stato un dettaglio che non è sfuggito a nessuno, una piccola grande gaffe che ha macchiato questo debutto magico di Tonali.

Per gli osservatori distratti delle cose di Premier criticare un giocatore per un particolare di questo tipo è come guardare il capello, fossilizzarsi su un dettaglio che per molti sarebbe irrilevante. Ma la Premier non è la Serie A, e a certe cose bisogna fare attenzione.

Non basta gettare l’anima in campo, sudare la maglia, dare tutto se stesso per conquistare la stima e il rispetto di pubblico e compagni. Serve di più. Serve immedesimazione totale, anche se si è arrivati da poche settimane in un ambiente che, per un motivo o per un altro, è totalmente differente da quello a cui si è abituati. Una lezione che Tonali ha imparato subito sulla sua pelle, ma che siamo certi non dimenticherà tanto facilmente.

Tonali a segno all’esordio, ma i tifosi non gli perdonano una gaffe clamorosa

Cosa c’è di più bello di iniziare la propria avventura in un club ricco e pieno di storia come il Newcastle, in Premier League, andando a segno dopo soli sei minuti dal proprio esordio, dando il via alle danze di una partita terminata con un rotondo 5-1?

Nemmeno nei suoi sogni più esaltanti Tonali avrebbe potuto immaginare di poter debuttare così. Invece ce l’ha fatta, e con il suo gol è entrato subito nel cuore dei tifosi. Proprio nel momento di maggiore estasi, però, l’ex Milan è stato protagonista di una gaffe clamorosa. Un siparietto che non è passato inosservato agli spettatori, e che sicuramente gli servirà da lezione per il futuro.

Subito dopo la rete l’esplosione di gioia è stata travolgente per il centrocampista. L’intero stadio ha partecipato con grande ardore al suo momento di gloria e i compagni lo hanno avvolto con un abbraccio pieno di fiducia e gratitudine.

Quando l’euforia per l’esultanza è passata, però, tutti sono tornati al loro posto, pronti a ripartire e a difendere con le unghie e con i denti il vantaggio subito acquisito. Lo stesso Tonali si stava dirigendo verso il centro del campo, quando un suo compagno, il capitano Kieran Trippier, gli si è avvicinato per sussurrargli qualcosa all’orecchio.

Non è chiaro cosa gli abbia detto, ma dal labiale e dalle movenze appare evidente che possa avergli fatto notare che in Inghilterra non funziona così. Dopo aver esultato, bisogna rendere omaggio ai veri protagonisti di ogni gara: i tifosi. Messaggio ricevuto per Sandro, che senza perdere altro tempo si è girato verso i suoi nuovi supporter e gli ha mandato un bacio.