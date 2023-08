Leclerc, annuncio bomba: la notizia che stravolge tutto

Il futuro di Charles Leclerc sembra scritto: il pilota monegasco dovrebbe legarsi alla Ferrari con un rinnovo di contratto pluriennale

Il futuro è sempre più colorato di rosso. Ormai non sembrano esserci dubbi sul prossimo imminente rinnovo di Charles Leclerc con la Ferrari. Il ventiseienne pilota monegasco che arrivò a Maranello in punta di piedi nel 2019 dovrebbe apporre la sua preziosa firma sul nuovo contratto che lo legherà alla scuderia modenese fino al 2028.

Un rapporto che si fa sempre più stretto ed esclusivo, quello tra il talento del Principato di Monaco e il Cavallino Rampante. Anche perchè sia Leclerc che la Ferrari coltivano lo stesso sogno: riportare il titolo mondiale di Formula 1 a Maranello a distanza ormai di quasi vent’anni.

Ma i sogni ad un certo punto possono moltiplicarsi se si possiedono la voglia e la forza di guardare lontano oltre l’orizzonte. Ed è proprio quello che ha fatto Leclerc che considera la Formula 1 il proprio habitat naturale ma non l’unica competizione in cui mettere in mostra il proprio talento. Ne consegue che il ventiseienne campione monegasco stia pensando a un altro progetto, forse non attuabile a brevissimo termine ma comunque alla sua portata.

All’ultima edizione della 24 Ore di Le Mans, che ha visto peraltro il ritorno al successo della Ferrari dopo un digiuno durato mezzo secolo, Leclerc ha assistito da spettatore e ha esultato come un tifoso al trionfo di una vettura di Maranello. “È stata un’edizione pazzesca, sono davvero felice della vittoria della Ferrari“, le parole pronunciate subito dopo la gara.

Leclerc, l’annuncio è pazzesco: i tifosi restano senza parole

L’entusiasmo che Leclerc ha mostrato da spettatore dell’ultima edizione della 24 Ore di Le Mans nasconde in realtà il desiderio, finora rimasto nascosto, di partecipare prima o poi alla storica competizione. Magari insieme al fratello minore, Arthur Leclerc, giovane e talentuoso pilota dell’Academy di Maranello.

In un’intervista rilasciata ad Autosport, Charles Leclerc ha invece preannunciato la sua futura partecipazione alla storica gara simbolo dell’automobilismo mondiale. “Molte volte ho pensato a correre sul Circuit de la Sarthe – ha spiegato – Il mio obiettivo è di farlo un giorno e sicuramente vorrei essere con mio fratello. Ma non so se succederà”.

Conoscendo la determinazione di Leclerc non è difficile immaginare che un giorno lui e suo fratello possano davvero disputare fianco a fianco la leggendaria 24 Ore di Le Mans.