Juventus, i due rinforzi si chiamano Chiesa e Cambiaso

La serata di Udine in casa Juventus ha portato tante ottime notizie, oltre ai tre punti, ci sono anche le note positive delle prestazioni di Federico Chiesa e Andrea Cambiaso. I due giocatori italiani sono stati tra i migliori in campo e hanno marcato la differenza facendo molto bene. Per Chiesa è arrivato anche il timbro sul tabellino; mentre, Cambiaso ha messo nelle statistiche oltre che la prima presenza bianconera anche il primo assist juventino.

JUVENTUS, ALLEGRI: “CHIESA È UN ATTACCANTE DA 16 GOL”

Massimiliano Allegri lo aveva detto a più riprese anche nella scorsa stagione, lo ha confermato in avvio di questa stagione e il campo gli sta dando ragione: “Chiesa ha un’altra gamba”. Allegri lo sapeva per rivedere il Federico Chiesa vero bisognava attendere questa stagione. L’avvio è stato dei migliori, gol e tanti spunti svariando come seconda punta dalla sinistra verso il centro. Fede è sembrato riavvicinarsi a quello dei tempi migliori, buona notizia anche per Luciano Spalletti. Certo, in tanti vedendolo accanto a Vlahovic, in una posizione in cui finora aveva un po’ deluso si saranno chiesti se Allegri non stesse forzando la mano tatticamente. Invece, al momento, sembra avere ragione il tecnico livornese.

E durante l’intervista post gara si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa: “Chiesa per me è un attaccante – chiaro riferimento a chi ripeteva e riteneva che fosse ‘solo’ un esterno” – e ha 14-16 gol stagionali nelle gambe”. Un numero che ha fatto drizzare le antenne dei tifosi vogliosi di vedere un Chiesa decisivo anche in zona gol. Ecco perché Allegri gradirebbe avere anche Domenico Berardi alla sua corte. Probabilmente Max vuole avere un’alternativa simile sulla corsia di destra.

CAMBIASO, IL MIGLIORE?

A sinistra, a fare il bello e il cattivo tempo, è stato invece Andrea Cambiaso. Schierato un po’ a sorpresa al posto di Filip Kostic, l’esterno ex Bologna e Genoa, è stato forse il migliore in campo della Juventus. L’esterno ha giocato per quasi tutta la partita in sovrapposizione interna alla mezzala, Rabiot, e con Alex Sandro leggermente più largo. Cambiaso ha tagliato la difesa dell’Udinese come il burro con le sue discese in possesso e i suoi inserimenti senza possesso.

Di fatto, il miglior rinforzo delle Juventus sembra essere arrivato “dalla Juventus” stessa. Perché Cambiaso è arrivato ufficialmente alla Vecchia Signora un anno fa, e solo dopo un anno di apprendistato a Bologna si preso una maglia bianconera. Col numero 27 sulle spalle fa sognare i tifosi che sperano di aver trovato un vero padrone della fascia mancina.