La scollatura è troppo profonda: Kayla Simmons senza freni

Kayla Simmons con la solita scollatura micidiale incanta i fan ancora una volta: la influencer americana è esplosiva

Abbiamo parlato spesso di lei sulle nostre pagine negli ultimi tempi, e a giusta ragione, visto che il suo volto si sta imponendo come uno tra quelli delle influencer più seducenti e popolari della community nel mondo dello sport. La bellezza di Kayla Simmons non passa inosservata e sta scalando la classifica delle preferenze su Instagram.

Nata nel 1996, Kayla è amante della pallavolo, non parliamo di una giocatrice professionista essendosi fermata a livello collegiale, con la Marshall University di Miami. La giovane statunitense non è riuscita nel grande salto, anche a causa di una fisicità generosa e incontenibile che le ha creato in questo delle difficoltà, come ha raccontato lei stessa. Ma adesso, Kayla sta sfruttando questo come un punto di forza, per farsi conoscere e apprezzare sui social.

I numeri parlano chiaro: sfondato il muro del milione di followers su Instagram, e non è finita qui. La Simmons raccoglie sempre più ammiratori ogni giorno che passa, proponendo scatti di sensualità abbacinante. Nel mondo anglosassone, era già una celebrità, al punto da essersi guadagnata le copertine di alcuni prestigiosi magazine. Il 2023 ha fatto sì che venisse assai conosciuta anche nel vecchio continente, per il quale sta sviluppando a sua volta una predilezione. E’ stata infatti in vacanza in primavera in Europa, con un lungo tour che ha riguardato anche l’Italia, e fino a pochi giorni fa ha dato spettacolo tra Mykonos e Santorini con scatti pazzeschi in costume.

Kayla Simmons, la posa ultra provocante non lascia scampo: lato A in vista e minigonna inguinale, che schianto

Kayla adesso è tornata a Los Angeles, ma dovunque sia non smette di stupire e di regalarci foto memorabili, alzando le temperature come non mai.

In quest’ultima foto, si mette in posa stuzzicando oltremodo la fantasia e la passione dei fan, con un top che contiene a fatica il suo lato A over size. E c’è anche una minigonna di jeans cortissima, praticamente inguinale, che contribuisce a lasciarci senza fiato. Commenti numerosissimi ed entusiasti da parte della platea, di fronte alle foto di Kayla è sempre difficile rimanere indifferenti. Anche questa volta, applausi a scena aperta per lei, che in questa estate ha fatto strage di cuori.