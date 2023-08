Marialuisa Jacobelli torna a Mediaset: scatto sexy davanti agli studi

By

Maria Luisa Jacobelli, nota giornalista sportiva di Sport Mediaset, lascia tutti senza parole grazie alle sue foto

Sono tantissime le giornaliste che negli ultimi anni hanno conquistato i cuori degli appassionati di calcio grazie alla loro bravura e bellezza. Tra queste non può non esserne menzionata una che, grazie al padre, ha masticato calcio e giornalismo sin dalla giovane età.

Il cognome non risulterà sconosciuto ai conoscitori di calcio: stiamo infatti parlando di Maria Luisa Jacobelli, figlia dell’attuale direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli. Maria Luisa ha avuto la tenacia di seguire le orme del padre e di intraprendere una carriera nel mondo del giornalismo lavorando per le seguenti redazioni sportive: Telelombardia, Rai, Dazn e, in ultimo, Mediaset.

Insomma, nonostante la giovane età, la Jacobelli è riuscita a arricchire il suo curriculum nel migliore dei modi e senza farsi condizionare dal cognome importante che porta.

Maria Luisa Jacobelli: torna a Mediaset tra lo stupore di tutti

Chi conosce Maria Luisa sa che stiamo parlando di una ragazza estremamente affascinante e in grado di raccogliere numeri importanti sui social: il suo Instagram, per fare un esempio, conta al momento ben tre milioni di seguaci interessati al suo lavoro e alla sua persona.

La Jacobelli nel corso degli anni ha anche partecipato a diversi programmi tra cui Temptation Island dove ha ricoperto il ruolo di tentatrice riscontrando un ottimo successo di pubblico sebbene non sia affatto abituata a programmi del genere. E si è fatta conoscere al pubblico maschile anche tramite la pubblicazione di un calendario sexy anch’esso andato a ruba!

Dopo aver trascorso le vacanze tra mare e piscina – di recente Maria Luisa è stata premiata a Ischia per il suo lavoro giornalistico – è arrivato il momento di tornare negli studi di Mediaset dove lavora ormai da molto tempo.

La Serie A è finalmente tornata e anche la Jacobelli si sta già abituando al clima partita. Su Instagram, nemmeno un giorno fa, Maria Luisa ha pubblicato uno scatto davanti a uno dei quartier generali di Mediaset di Cologno Monzese. La giornalista appare a suo agio nel suo ‘habitat naturale’: indossa una semplice maglietta e un jeans molto particolare che valorizzano alla grande le sue forme abbondanti.

Lo scatto è stato un successo come al solito e centinaia di persone hanno commentato benevolmente la bellissima giornalista, riempiendola di like, come sempre più spesso avviene.