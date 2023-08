Milan, +3 all’esordio: Giroud e Pulisic per far male al Bologna

Era tanta la curiosità di vedere in campo il nuovo Milan, ed è stata ripagata con un perentorio 2-0 sul verde dell’Ara. Contro il Bologna la squadra di Stefano Pioli porta a termine una prestazione che lascia trasparire fiducia per la stagione appena iniziata. In rete per i diavoli prima il solito Giroud, poi in nuovo arrivato Pulisic.

Con la sfida tra Bologna e Milan cala ufficialmente il sipario sulla prima giornata di Serie A, anche i rossoneri centrano i tre punti raggiungendo Napoli, Inter e Juventus.

La partita, Milan avanti il solito Giroud e la sorpresa Pulisic

I padroni di casa entrano bene in partita e dopo appena 20 secondi di gioco attirano l’attenzione di Maignan centrando la traversa con Lykogiannis. Il ritmo della sfida si alza velocemente e la rete che sblocca il match arriva all’11’. Gli innesti del mercato estivo si rendono subito protagonisti: è Pulisic a verticalizzare bene per Reijnders che serve Giroud a centro area e quest’ultimo insacca in rete.

Bastano altri 10’ per mandare il match in archivio. Capitan America è inarrestabile: Christian Pulisic trova la sua prima rete in Serie A e lo fa nella sua partita d’esordio. I ruoli, stavolta, si invertono è Giroud a servire Pulisic che con un potente destro spedisce la sfera appena sotto l’angolino, dove nulla può Skorupski.

Ancor prima della mezz’ora l’americano sfiora la doppietta, ma l’estremo difensore avversario non si fa cogliere impreparato. In avvio di ripresa Thiago Motta inserisce Orsolini in avanti al posto di un poco propositivo Moro. Il Bologna, complice anche un visibile calo d’attenzione dei diavoli, sfiora la porta in più occasioni intorno al 60’: prima con Ndoye, poi Aebischer e infine con Posch.

Il Milan esaurisce le forze e Pioli fa rifiatare i suoi inserendo Chukwueze, Okafor, Pobega e Kalulu richiamando in panchina Pulisic, Giroud, Loftus-Cheek e Calabria. Poche emozioni sul finale fino al tris sfiorato da Leao al 90’, ma il legno impedisce.

Insomma, buona la prima per il diavolo dalle nuove vesti, gli ultimi arrivati alla corte di Pioli stupiscono in campo e ottengono la fiducia dei sostenitori rossoneri.