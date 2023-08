Tutta la verità su Michael Schumacher, confessione inaspettata

Micheal Schumacher è sempre nel cuore dei tifosi ma è tornato ad essere protagonista nelle discussioni in Formula 1, con nuove rilevazioni inedite.

L’ex pilota della Ferrari è stato l’uomo che ha fatto sognare un’intera generazione, sette titoli mondiali di cui cinque consecutivi con la Rossa di Maranello lo hanno collocato nella storia come il miglior driver di sempre in F1.

Quando si parla di Michael Schumacher, i tifosi della scuderia del Cavallino Rampante sono sempre abbastanza entusiasti, qualunque sia la discussione. La traccia data dal tedesco nei motori è stata leggendaria, ha dato una svolta alla Ferrari proprio nel periodo di massima incertezza.

I titoli mondiali conquistati hanno confermato la valenza di un campione che tutti vorrebbero rivedere al meglio. L’incidente di tanti anni fa in montagna è stato il momento in cui la Formula 1 e i fan di tutto il mondo hanno smarrito le certezze su Schumacher, le cui condizioni sono sempre poco divulgate, nel massimo del riserbo. Si parla però ancora del tedesco, ora è un ex pilota a spiegare alcuni dettagli di quanto accaduto negli anni passati.

Schumacher, la rivelazione di Giancarlo Fisichella

Le dichiarazioni di Barrichello giorni fa hanno acceso la miccia, i tifosi della Ferrari non sono stati felici nel leggere quanto riportato dal brasiliano, che ha spiegato di non avere avuto un grande rapporto di amicizia con Schumi e di aver sofferto la rivalità. Di parere opposto, invece, è un altro pilota del recente passato, che da Michael Schumacher ha preso il meglio. Fisichella ha ricordato Schumacher con affetto, l’ex driver della Jordan e della stessa Ferrari al Corriere della Sera ha spiegato come il tedesco fosse un amico anche fuori dalla pista.

Giocavano insieme nella Nazionale dei piloti, c’è stato un bel rapporto di stima reciproca. In qualche Gran Premio, Fisichella è riuscito addirittura a superare Schumacher, che di certo è stato ben contento per le fortune dell’italiano: non era proprio scontato in quegli anni. Fisichella ha parole commosse per lui: “Michael è un pilota e una persona di ben diversa caratura, giocavamo insieme almeno tre incontri nella nazionale, abbiamo condiviso pista, calcio, cene e karaoke. Peccato che il destino sia stato crudele con lui e con Alex Zanardi”.

Un rapporto speciale, ben diverso però rispetto a quello con il fratello. Ralf Schumacher non era suo amico, anzi Fisichella ha ricordato come spesso gli piaceva essere proprio davanti al fratello d’arte, che non aveva né il talento e né la sensibilità del grande Michael. Il ricordo di Fisichella ha così commosso i tifosi della Ferrari, che si riconoscono maggiormente nella versione dell’ex pilota romano, piuttosto che in quella di Barrichello.