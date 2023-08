Infortunio e lacrime davanti a Zaniolo: l’Aston Villa teme il peggio

I tifosi dell’Aston Villa temono per il peggio. Le lacrime del giocatore sono sembrate particolarmente sentite: è previsto un lungo stop

Recentemente si era parlato di un concreto interesse da parte dell’Aston Villa nei confronti di Nicolò Zaniolo. Il giocatore ha infatti incantato tutti a suon di giocate qui in Italia e in Turchia, e per quanto sia trascorso tanto tempo le sirene estere non hanno affatto scordato quanto di buono ha fatto vedere. Così, ecco l’ufficialità: l’attaccante italiano si è unito al club in prestito dal Galatasaray.

Tuttavia un avvenimento accaduto proprio di recente potrebbe cambiare le carte in tavola. Per l’ennesima volta.

L’inizio di Premier League per i Villans è stato tutto sommato positivo. Dopo la sconfitta rimediata durante la prima giornata, il roboante 4-0 contro l’Everton ha fatto riacquistare fiducia e serenità ai tifosi. Un piccolo passo falso che non ha tarpato le ali dell’entusiasmo della tifoseria, la quale è pronta a supportare i propri beniamini ancora per tanto tempo. Proprio questa partita, risultato a parte, ha mostrato comunque un insolito sapore agrodolce. Ecco il motivo.

Poco dopo l’inizio del secondo tempo, forte anche del vantaggio acquisito, Emery ha deciso di far scendere in campo Coutinho, il leader tecnico della rosa. Purtroppo però, circa 20 minuti dopo l’attaccante ex Inter e Liverpool è dovuto uscire per via di un brutto infortunio al ginocchio. Le sue lacrime, purtroppo, hanno lasciato intendere uno stop duraturo. Seppur ancora non si conosca pienamente l’entità di quanto accaduto.

La preoccupazione è tanta, ed è ormai rinomata la fragilità del ginocchio sinistro appartenente al fantasista brasiliano. Questa potrebbe essere dunque l’occasione giusta per il talento ex Roma. La chiamata alle armi di Nicolò Zaniolo sta arrivando: è pronto all’esordio. Ora più che mai ci sarà bisogno delle sue qualità per sopperire ad una mancanza del genere.

Coutinho si è infortunato: lacrime in campo

Come riportato sopra, le lacrime sgorgate a fiumi da Coutinho non lasciano presagire a niente di buono. Così potrebbe giungere prima del previsto l’occasione per Zaniolo, il quale durante il match contro l’Everton era presente in tribuna. Soprattutto in ottica di mercato questo avvenimento potrebbe avere dei risvolti indesiderati.

Sembra infatti che il giocatore sia stato richiesto da un club appartenente all’Arabia Saudita, l’Al Ettifaq. Questo avvenimento potrebbe tuttavia far saltare tutto. Si spera ovviamente che l’attaccante riesca a riprendersi il prima possibile. A prescindere dalla sua ipotetica cessione o meno.