Verstappen, piloti infuriati per l’annuncio: lo ha detto davvero

Tutti contro Max Verstappen e non solo in pista, quanto detto dal pilota della Red Bull ora alza un muro all’interno della Formula 1.

Nell’attesa di riprendere le corse, il periodo di pausa del campionato fa crescere notevolmente l’acredine nell’ambiente, in questo caso è l’annuncio del pilota iridato a diventare subito virale tra gli appassionati.

La stagione 2023 sembra ormai solo utile ai calcoli statistici nel caso di Max Verstappen, che ha lasciato terra bruciata, anche all’interno della sua scuderia. Vince da otto Gran Premi di fila, non vuole di certo mollare e ha sempre più aumentato le distanze in pista da Carlos Perez, dimostrando di essere in un grande stato di forma.

Un periodo d’oro per il figlio d’arte, che ha senza dubbio superato il padre nei risultati in Formula 1 e si appresta a conquistare il suo terzo titolo mondiale. Sta facendo bene i conti, il mese settembre sarà quello giusto per il nuovo alloro ma i piloti non saranno così propensi a celebrarlo dopo quanto ha affermato proprio recentemente.

Bufera Verstappen, cos’è successo

Il mondo dei motori è senza dubbio meno retorico rispetto a quello calcistico, dove spesso l’avversario è sempre da non sottovalutare nonostante la grande differenza di mezzi. Cosa che in Formula 1 nemmeno è pensata, i big restano tali e pazienza per tutti gli altri. Un pensiero che ha diffuso così Max Verstappen, e lo ha fatto senza troppi giri di parole: il campione del mondo ha affermato di essere il migliore.

Senza ombra di dubbio, quanto dichiarato a De Telegraaf ha scatenato una sorta di polverone. Tutto parte dai tempi in cui lottava contro Lewis Hamilton, un periodo formativo per capire cosa non andava e dove migliorarsi insieme alla macchina. Arrivati così i necessari adeguamenti, ha così spiccato il volo e spiegato nel corso dell’intervista come si sente migliore degli altri piloti: “Anche se non sarei il top in pista, devo comunque far pensare questo concetto a chi mi circondo e a me stesso. Non ammetterei mai di non essere il migliore nel paddock”.

Autostima alle stelle supportata dai grandi risultati e parole che non sono piaciute a tanti piloti, ben sapendo come la ruota potrebbe girare e tra qualche anno lo stesso Verstappen potrebbe ritrovarsi con una macchina poco performante. Ed è ciò che è capitato a tanti campioni del mondo, da Fernando Alonso allo stesso Hamilton attualmente con una Mercedes che non vince una gara dall’ottobre del 2021.