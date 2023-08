Tutti senza fiato: un filo copre Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski è una delle super star del web e lo conferma con un’ultima foto che infiamma il pubblico, un lato B perfetto va in bella mostra.

La modella è davvero uno schianto, nel relax casalingo mostra degli scatti da urlo, che confermano la grande presa sui fan da tutto il mondo. Le ultime immagini confermano come, quando alza il tiro, non ce ne sia per nessuno.

Viene definita già su Google come supermodella e questa definizione risulta quanto meno azzeccata, considerando quanto visto. È super in tutto, non solo quando è in passerella ma anche – e soprattutto – quando decide di provocare il pubblico del web, con foto che mandano fuori di testa.

Emily Ratajkowski è una delle ragazze più seguite al mondo, la sua carriera procede a gonfie vele. Ogni suo post porta a casa l’equivalente di un milione di like, un numero considerevole che le permette di essere molto ricercata anche dai brand pubblicitari. E non solo, perché i followers sono sempre più attenti.

Emily, il lato B è perfetto

Nessuna sfilata all’orizzonte, quanto foto che lasciano senza fiato proprio nell’intimità del suo maxi appartamento. Una classica casa all’americana arredata tra il classico e il moderno, con una padrona davvero irresistibile. Quanto visto sui social basta e avanza per fare venire un infarto, non si assiste tutti i giorni a scatti del genere. Ecco allora come Emily Ratajkovski mostra un lato B perfetto, solo un mini tanga la copre.

Uno scatto davvero bollente per lei, che diventa sempre più la regina sul web avanzando così nettamente nel gradimento del pubblico maschile. Quello che per la maggior parte produce commenti, un po’ da tutto il mondo, sul suo profilo, arrivato ormai a numeri davvero importanti. Emrata, questo il suo nickname su Instagram, ha più di 30 milioni di followers e sicuramente avanzerà nel corso del tempo, mostrandosi sempre più piccante con grande gioia dei fan.

Anche il pubblico femminile vede in lei un’icona, in questo caso seguendone le mode, i tagli di capelli e anche gli abiti (quando li indossa…). Gioca molto con i colori, passando dai capelli rossicci in piena estate, a un biondo caschetto che aveva incuriosito i fan, nel paragonarla addirittura a Lady Diana. I suoi look sono sempre più spesso imitati e cercati un po’ dovunque. A dimostrazione di come sappia davvero essere un influencer potente, muovendo le masse e portandole a una direzione glamour di primo livello.