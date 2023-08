Alex Zanardi, l’ultimo gesto arriva dritto al cuore dei tifosi: cos’è successo

Nei confronti di Alex Zanardi è stata promossa un’iniziativa, l’ultimo gesto arriva dritto al cuore dei tifosi sportivi, ecco cos’è successo in queste ore…

Nella sua carriera da sportivo, Alex Zanardi ne ha attraversate tante, ma al di fuori di tale contesto, le iniziative promosse sono state molteplici, le quali continuano tuttora, come dimostra quanto accaduto di recente.

Dopo gli anni da pilota, l’emiliano nel 2001 subisce un tragico automobilistico, in cui rischia seriamente la vita, fino a riprendersi ma con l’operazione per l’amputazione delle gambe.

Da allora, riuscirà a reinventarsi nel mondo paralimpico, per la precisione nell’handbike, dove avrà modo di diventare un vero e proprio fuoriclasse, tanto da conquistare 12 titoli mondiali e 6 medaglie olimpiche nel corso della sua carriera, di cui 4 d’oro.

Ultim’ora Zanardi: l’ultimo gesto

Il 19 giugno del 2020, mentre prendeva parte ad una staffetta benefica, un altro terribile incidente lo portò in coma farmacologico; dopo ben 7 mesi riprese coscienza e successivamente venne seguito in modo costante da familiari ed uno staff preposto a controllarlo.

Attivo anche al di fuori del mondo sportivo, nel corso degli anni Zanardi si è fatto apprezzare come doppiatore e conduttore televisivo, senza dimenticare il suo impegno costante nelle promozioni benefiche.

Una di queste è denominata Obiettivo Tricolore ed era stata promossa dallo stesso bolognese nel 2017, la quale si occupa di promuovere e sostenere lo sport paralimpico, tanto caro all’ex pilota ed handbiker. Tale fondazione avrà delle novità tra poche settimane.

Dal 9 settembre fino al 1°ottobre verrà infatti corsa una staffetta chilometrica tra Cortina d’Ampezzo e Parigi, la corsa avverrà dunque su una distanza notevole, avvalendosi della presenza di diversi protagonisti, senza dimenticare come lo stesso evento si sia avvalso della presenza di vari personaggi famosi, volti a far conoscere la kermesse attraverso la presentazioni di 4 episodi, conditi a loro volta di sketch comici.

A partire dalla madrina dell’evento, vale a dire Giusy Versace, passando per la coppia comica Luca&Paolo, formata da Bizzarri e Kessisoglu, si sono poi prestati come attori anche degli sportivi di successo, come il campione olimpico e mondiale di ciclismo su strada Paolo Bettini ed il paraciclista Gioacchino Fittipaldi.

Le scene sono state appena girate questa estate nell’abitacolo di Paolo Kessisoglu con la missione di far conoscere il messaggio di Obiettivo Tricolore, nato da un’idea di Alex Zanardi. In questi 6 anni, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sui disabili, hanno portato a far ricevere agli sportivi con difficoltà motorie le attrezzature necessarie per poter gareggiare nella disciplina di riferimento.