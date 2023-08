Sergio Ramos bianconero: la risposta è arrivata

Sergio Ramos in bianconero è un’opzione ventilata nel corso di questi giorni, ci sono stati contatti e anche una risposta per il difensore.

Il centrale ex Real Madrid e Paris Saint Germain vorrà concludere la carriera con un’ultima grande avventura. Si sente ancora protagonista e punta a continuare nel calcio europeo, mostrando a tutti di essere ancora un difensore affidabile.

Non è ancora andato in Arabia ed è già questa una notizia. Cercato da tanti club sauditi, lo spagnolo Sergio Ramos preferisce la competizione europea ai facili soldi dall’altra parte del mondo, una decisione che fa capire come – arrivato quasi a fine carriera – per lui conti il progetto tecnico più che il conto in banca.

Non che quest’ultimo sia risicato, quanto incassato al Real Madrid basta e avanza per coprire sette generazioni. Resta, però, la voglia di essere protagonista, aprendo una pista davvero suggestiva: Sergio Ramos in bianconero, c’è stata già una risposta dopo i primi abbocchi tra le parti.

Sergio Ramos, la risposta dei bianconeri

Il centrale spagnolo si sente fisicamente ancora in forma, l’ultima esperienza con il Psg non è stata fortunatissima a livello di trofei vinti (Champions League sempre sfumata all’albore degli ottavi), ma è stata fortificante, per affinare le sue doti da leader. Quelle da riproporre al centro della difesa, lo spagnolo si era offerto ma c’è stato un colpo di scena: Il Besiktas ha rifiutato Sergio Ramos.

Come riportano i media spagnoli, c’è stato il no del club turco all’avanzata del campione spagnolo, i motivi sono stati anche rivelati: una discrepanza tra domanda e offerta. Ramos aveva chiesto uno stipendio adeguato al suo curriculum, il Besiktas invece voleva dimezzare l’ingaggio, andando a investire pochissimo sul 37enne. Così, le parti hanno rotto la trattativa, ponendo il calciatore ancora tra gli svincolati e in attesa di un posto da titolare altrove.

Sergio Ramos in Serie A non ha avuto sinora contatti concreti, sarebbe un colpo interessante per aggiungere esperienza. E chissà che non possa essere l’idea per qualche top club impegnato in Champions, il Napoli ha bisogno di un altro uomo per far maturare Natan (ed era emersa la pista Jerome Boateng), la Lazio sta puntando su Bonucci, che è in attesa di svincolo e relativa buonuscita dalla Juventus. E anche l’Inter ha rimediato per il centrale, ponendo ora lo spagnolo alla ricerca di una nuova meta: probabilmente virerà negli Stati Uniti.