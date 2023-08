Addio Max Verstappen, annuncio ufficiale: ora non ci sono più dubbi

Svolta sul futuro di Max Verstappen, arriva l’annuncio ufficiale: ecco dove correrà il campione belga-olandese nei prossimi anni.

Il dominio di Max Verstappen e della Red Bull continua imperterrito anche in questa stagione. Il campionato mondiale di Formula 1 del 2023 sembra ormai già in archivio, nonostante manchino ancora parecchie gare alla fine della stagione. Proprio per questo motivo, in questo periodo impazzano più che altro le voci sul mercato piloti.

Una serie di rumours, pettegolezzi e altre voci che coinvolge tanti piloti importanti, da Leclerc a Hamilton, ma che riesce ad abbracciare, a quanto pare, anche lo stesso fuoriclasse belga-olandese. Oggi è legato alla Red Bull da un contratto lungo e redditizio, ma in molti si chiedono quale potrà essere il futuro di Verstappen, considerando che attualmente è il pilota più desiderato in assoluto da tutti i team in gara nel mondiale.

Quel divorzio tra Max e la Red Bull, nemmeno immaginabile fino a qualche mese fa, oggi è diventato argomento di dibattito sotto l’ombrellone o di ritorno negli uffici di città. Qualcuno già sogna di poterlo vedere, in un giorno non molto lontano, in Ferrari, per rinverdire i fasti di una Rossa in difficoltà estrema.

Altri ipotizzano un matrimonio tra Verstappen e la Mercedes, soprattutto in caso di addio di Hamilton alla Freccia d’Argento. Anche in questo caso siamo però nell’ambito del fantaformula 1. La verità, infatti, sembrerebbe un’altra, e l’ha resa nota chiaramente e in maniera ufficiale lo stesso Max in una recente intervista al De Telegraaf.

Verstappen lascia la Red Bull? Ecco la verità

Si può sognare un divorzio tra Verstappen e la Red Bull, si può immaginarlo, si può accarezzarlo per cercare di figurarsi nella mente un mondiale nuovamente aperto, una competizione che possa coinvolgere più di una vettura e più di un pilota. Ma ipotizzarlo ad oggi è francamente complicato. Si tratta di un’illusione, e nulla più.

Lo ha fatto capire chiaramente lo stesso Max, che ha detto senza troppi giri di parole: “Lascerei la Red Bull solo nel caso in cui la situazione diventasse drammatica“. E considerando il gap accumulato dalla scuderia austriaca, tale eventualità appare non remota, ma impossibile.

Verstappen è legato alla sua attuale scuderia da un contratto lungo, fino al 2028, e non ha alcuna intenzione di cambiare aria. L’unica possibilità di anticipare il suo addio sarebbe appunto una perdita di competitività clamorosa.

Perché un’altra cosa è certa: a Max piace vincere, piace competere per la vittoria, e non si accontenterebbe mai di una vettura non all’altezza delle sue aspettative. Anche questo ha tenuto a precisarlo senza troppi giri di parole: “Se fossi costretto a lottare per il centro classifica non lo farei a lungo“. Il messaggio è chiarissimo: finché la Red Bull darà garanzie lui non penserà minimamente di abbandonare un progetto così vincente. Guai però a perdere competitività. I vertici del team austriaco sono avvisati.