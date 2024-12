Empoli-Torino, le scelte ufficiali di D’Aversa e Vanoli

Alle 20.45 prenderà il via alla Computer Gross Arena la 16^ giornata di Serie A. Si affrontano l’Empoli di D’Aversa, reduce dal roboante successo di Verona, e il Torino di Vanoli che ha pareggiato 0-0 contro il Genoa nella 15^.

Nell’unico precedente stagionale, in Coppa Italia, ha prevalso 1-2 l’Empoli in trasferta.

Ecco i due 11 ufficiali:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Borna Sosa; Karamoh, Sanabria. All. Vanoli.