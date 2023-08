Liverpool, anche Salah in Arabia Saudita? Lo vuole l’Al-Ittihad

By

Se ne parlava sottovoce da diverse settimane, ora l’Al-Ittihad sembra voler uscire allo scoperto per Mohamed Salah. La squadra saudita che ha già messo a segno grandi colpi come Benzema, Fabinho e Kantè, ma ora punta al fuoriclasse egiziano del Liverpool. Dal canto suo, si dice che Salah avrebbe voglia di andare in un paese musulmano a giocare e di fronte ad una grande offerta sia lui che il Liverpool potrebbero cedere.

SALAH ALL’AL-ITTIHAD? UN ALTRO SEGNALE

Non che dopo questa incredibile estate di trasferimenti multimilionari dall’Europa all’Arabia Saudita avremmo bisogno di ulteriori conferme. Tuttavia, il trasferimento di Momo Salah all’Al-Ittihad, a suon di milioni, sarebbe un altro segnale della forza saudita sul mercato. Investimenti che sembrano non volersi fermare, che rischiano di spostare l’asse del calcio dal Vecchio Continente al mondo arabo.

Se prima era solo una questione di giocatori agli sgoccioli della carriera, ora la faccenda si fa decisamente più importante. Salah, anche se non più ai livelli del 2019, rimane la stella indiscussa della squadra di Jurgen Klopp. Un suo addio in favore di una compagine dell’Arabia Saudita farebbe alzare l’asticella delle ambizioni della Saudi Pro League.

LA STELLA E LA FUTURA STELLINA

Una notizia, quella della trattativa tra Salah e l’Al-Ittihad arriva nei giorni e nelle ore di un’altra incredibile situazione di mercato, quella che riguarda il trasferimento di Gabri Veiga. Il giovanissimo centrocampista spagnolo ha preferito l’Al-Ahli rispetto al Napoli. Gli arabi hanno fatto uno sgarbo al Napoli che, per scelta dello stesso giocatore, non avevano ceduto Piotr Zielinski. L’arrivo contemporaneo di uno dei grandi del calcio europeo degli anni recenti, e un calciatore emergente darebbe un’ulteriore idea del salto in avanti a cui aspira il campionato saudita.

Di fronte a questa situazione l’Europa cede, perché le cifre sono importanti ed allettanti. Ma per quanto potrà accettare questa situazione il Vecchio Continente? In tanti pensano che sia arrivato il momento di intervenire a livello globale sul mercato. Ma la UEFA reagirà? Premerà sulla FIFA per mettere un argine a questa folle campagna di rafforzamento degli arabi?