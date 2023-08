Napoli beffato, Gabri Veiga vola in Arabia

Beffa nella notte. Il Napoli perde le tracce di Gabri Veiga che dirotta l’interesse dalla terra del Vesuvio al pozzo d’oro saudita. Il Celta Vigo da il via libera per la conclusione imminente dell’operazione con l’Al Ahli.

La trattativa con il Napoli, era tutto fatto per Veiga

Con il Napoli era praticamente tutto fatto già da tempo, il club partenopeo seguiva il giocatore da settimane e l’accordo era già stabilito. Un dietrofront inaspettato che sorprende i campioni d’Italia a una settimana dalla chiusura della sessione estiva di mercato.

Aereo prenotato e visite mediche puntate, era tutto pronto. La Napoli calcistica era pronta per accogliere la mezzala spagnola cresciuta in Galizia, un classe 2002 che al Celta Vigo ha fatto più che bene.

Come detto, la trattativa era stata apparentemente conclusa con gli azzurri pronti a versare nelle casse della società spagnola 30 milioni più sette di bonus. La partenza per l’Italia era programmata per domenica scorsa e a confermarlo è stato lo stesso Benitez.

Il rallentamento sul fronte Celta Vigo ha portato a cambiare i piani in corso d’opera. Già martedì il club del patron Aurelio De Laurentiis ha messo le cose in chiaro avanzando un ultimatum di 24/36 ore per la risposta definitiva.

La svolta araba, ecco l’Al Ahli

Un giorno appena ed ecco la fine del racconto, Gabri Veiga è pronto per volare in Arabia ed esordire nella Saudi Pro League. Surreale, ma non incredibile. Un astro nascente tra le stelle del calcio mondiale, a soli 21 anni anche Gabri Veiga si approccia al nuovo orizzonte saudita e lo fa in parte anche grazie al forte pressing dell’allenatore Jaissie; nell’Al Ahli Veiga troverà tra gli altri Roberto Firmino.

L’Al Ahli, tra l’altro, è stato a lungo con la lente d’ingrandimento puntata su Napoli, aveva cercato con forza Piotr Zielinski, fino alla sorprendente decisione di qualche settimana fa del centrocampista polacco che aveva scelto di restare a Napoli. Adesso De Laurentiis si rimbocca le maniche e guarda altrove per regalare ai campioni d’Italia un rush finale di mercato entusiasmante, tanto quanto lo si prospettava con Veiga.