Tennis, annunciate le squadre: Berrettini e Djokovic non ci saranno

Niente da fare per Berrettini e Djokovic: annunciate le squadre ufficiali ma i due campioni non ci saranno.

Nell’immediata vigilia degli US Open, arrivano le convocazioni più attese nel mondo del tennis. O almeno, le più attese dopo quelle valevoli per le squadre della Coppa Davis. Il mese di settembre sarà infatti anche il mese del ritorno della Laver Cup.

Un anno dopo l’addio romantico e commovente di Roger Federer, la competizione che mette a confronto il Team World e il Team Europe sta per riaccendere i riflettori. Ma lo farà senza due grandi protagonisti: Novak Djokovic e Matteo Berrettini.

Il fuoriclasse serbo e il campione azzurro, per motivi differenti, hanno scelto di dare forfait. Nessuno dei due sarà presente nella manifestazione, che si terrà dal 22 al 24 settembre in Canada, a Vancouver. Una manifestazione che quest’anno sarà priva dunque degli storici Big 3, almeno in campo.

Se Djokovic ha preferito infatti rinunciare per risparmiare qualcosa al suo fisico, anche in vista di quella Coppa Davis in cui quest’anno vuole tornare a brillare insieme alla sua Serbia, anche Rafa Nadal aveva già da mesi rinviato il suo rientro in campo al prossimo anno, facendo intendere che non avrebbe partecipato a nessun appuntamento nel 2023.

Laver Cup, le convocazioni: ecco le due squadre convocate da McEnroe e Borg

Tra i tre campionissimi del mondo del tennis ci sarà però Roger Federer. Come sappiamo, il giocatore svizzero ha accettato di tornare alla Laver Cup, un anno dopo il suo addio. Non per giocare nel torneo che rende omaggio alla leggenda inimitabile di Rod Laver, ma per inaugurare l’evento nella giornata iniziale, lanciando la moneta e concedendosi a Jim Courier per un’intervista.

Un motivo di interesse in più, in un’edizione della manifestazione che, in effetti, manca di grandissimi campioni. Senza i Big 3 e con diversi forfait le due squadre non sembrano al momento le più competitive in assoluto nell’attuale circuito ATP.

A rappresentare il Team World, vittorioso lo scorso anno, ci saranno Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Francisco Cerundolo, Ben Shelton e il padrone di casa, Felix Auger-Aliassime.

Dall’altro lato della rete, Bjorn Borg ha scelto di chiamare una vera leggenda vivente del circuito ATP, Gael Monfils, apparso in ottime condizioni nelle ultime uscite. Con lui ci saranno molti giocatori più giovani ma di grande talento come Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Casper Ruud, Andrey Rublev e Hubert Hurkacz.

Non mancano dunque i grandi nomi del circuito, soprattutto per quanto riguarda il Team Europe, ma fanno rumore le assenze, oltre che dei Big 3, anche di altri grandi campioni come il nostro Sinner o il numero 1, Carlos Alcaraz, oltre che di quell’Andy Murray che non ha ancora appeso la racchetta al chiodo e che forse avrebbe potuto regalare prestigio a un’edizione che si preannuncia meno attrattiva anche per le televisioni rispetto a quella dello scorso anno. Ma questo, in effetti, era prevedibile.