Diletta Leotta, cambiano le date del suo rientro a DAZN: da non credere

Da quando è nata la piccola Aria, Diletta Leotta è quasi scomparsa dai social. La giornalista di DAZN si sta godendo i primi giorni della maternità

È trascorsa appena una manciata di giorni dalla nascita della piccola Aria, la primogenita di Loris Karius e Diletta Leotta. La bimba, che è nata nello stesso identico giorno della mamma, il 16 agosto, sta ricevendo tutte le attenzioni e le cure di cui ha ovviamente bisogno.

La giornalista e conduttrice siciliana dall’istante in cui ha dato alla luce la sua bambina ha diradato la sua presenza sui social, concedendosi un periodo di maggiore privacy da dedicare alla piccola Aria. C’è però una domanda, finora senza risposta, che la maggioranza dei fan della Leotta si pone: quando la rivedremo sugli schermi di DAZN a raccontare i big match del campionato di Serie A?

Un quesito legittimo, anche se la priorità della cronista catanese è occuparsi ventiquattr’ore su ventiquattro della sua primogenita. Il lavoro di genitore si apprende ‘sul campo‘ strada facendo, giorno per giorno. È realmente una straordinaria e meravigliosa scoperta continua, un viaggio in cui ogni istante si fanno nuove esperienze.

Prima o poi però arriva il momento in cui si devono fare i conti con il ritorno alle antiche abitudini, in particolare quelle lavorative. Nel caso specifico, Diletta Leotta dovrà riprendere in mano il microfono griffato DAZN per raccontare i match più significativi di questo campionato.

Diletta Leotta, fissato il ritorno su DAZN: i tifosi non vedono l’ora

Per ora non si conosce una data certa e ufficiale del grande ritorno di Diletta sugli schermi televisivi. In base ad alcune indiscrezioni raccolte dalla rivista di cronaca rosa ‘Chi‘, in questi giorni la bionda giornalista avrebbe concluso una sorta di selezione per scegliere una puericultrice che possa affiancarla nella cura della piccola Aria.

“Il casting è concluso”, riporta la nota rivista di gossip. Questo significa che Diletta Leotta a breve tornerà protagonista come inviata di punta della piattaforma streaming per la quale racconterà le vicende calcistiche di questa stagione. Resta da stabilire quando e soprattutto dove: c’è chi ipotizza una sua presenza sul terreno dell’Olimpico venerdì 1 settembre per il big match tra Roma e Milan.

Secondo altre fonti invece Diletta ripartirà da Milano, la sua città d’adozione, che nel primo fine settimana di settembre ospiterà la sfida tra l’Inter e la Fiorentina, un altro match tutto da seguire.