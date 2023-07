Diletta Leotta, clamorosa rivelazione in diretta: coinvolto un celebre volto della TV

In attesa di diventare mamma, Diletta Leotta si fa raccontare la vita da altri personaggi famosi: l’ultima rivelazione è clamorosa

In attesa di partorire tra meno di un mese, sempre che la bimba non decida di arrivare prima, Diletta Leotta si è inventata un altro mestiere. Da qualche settimana ha aperto il podcast ‘Mamma dilettante’ ospitando diversi personaggi dello sporte e dello spettacolo. Confessioni in libertà e rivelazioni in certi casi importanti.

Come quello che è arrivato da Vanessa Incontrada, una svolta importante nella sua vita privata. Lo scorso anno a febbraio secondo il settimanale Diva e Donna l’attrice e conduttrice italo-spagnola cambiava vita. Lei e il suo compagno, l’imprenditore toscano Rossano Laurini, si erano lasciati dopo 15 anni d’amore e nonostante li legasse un figlio, Isal.

Alcuni mesi dopo lei, in una intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva spiegato di essere in un momento riflessivo della sua vita. Un periodo che la stava aiutando a capire cosa fare nella sua vita, quella pubblica e quella privata.

Era il periodo della clamorosa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma lei non aveva annuncia da fare. Operò ammetteva che in casi come quello c’erano due strade. Da una parte quella di un comunicato ufficiale, che almeno metteva fine ad interessi morbosi. Dall’altra però quello del silenzio, un modo per tutelare la propria vita privata.

Di Rossano non aveva parlato, così come non aveva accennato ai loro eventuali problemi di coppia. In compenso però aveva raccontato il suo profondo amore per Isal che oggi ha 15 anni al quale lo legava una forte complicità.

Diletta Leotta, clamorosa rivelazione in diretta: sono tornati insieme

Per mesi la situazione di incertezza è continuata, ma adesso invece abbiamo una certezza. Vanessa Incontrada non è più da sola, perché ha riallacciato tutti i ponti con lo storico compagno. Negli ultimi tempi c’è stato un riavvicinamento e diverse immagini che lei stessa ha postato di recente avevano fatto immaginare la loro voglia di ripartire.

Ora l’annuncio: “Isal ha 15 anni, quindi da 15, anzi 16 anni sto insieme a mio marito”. All’epoca per lei era stata una svolta importante perché era rimasta incinta pochi mesi dopo l’inizio della sua relazione con l’imprenditore toscano. Con Diletta ha ammesso di aver sempre avuto un istinto materno.

Quando ha conosciuto Rossano era agosto, a novembre era incinta. Un particolare che la accomuna a Diletta, visto che anche lei ha scoperto la maternità poco dopo aver iniziato a frequentare Loris Karius. E nessuna delle due ammette di averlo programmato. Semplicemente è successo ed è stata una bella svolta nella loro vita.

Ma in futuro ci sarà spazio per un altro figlio? “!Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato se Isal non fosse nato così dopo quattro mesi. Penso che avrei vissuto quella che è una storia normale. Per me è stato invece tutto velocissimo. Mi piacerebbe molto diventare mamma di nuovo. Adesso vediamo che succede”.