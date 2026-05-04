Il ds del Sassuolo Palmieri: “Grosso in una big? Parlano i risultati”. Poi risponde su Berardi e Muharemovic

ll direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, parla dei piani di mercato del club e del futuro, anche del tecnico Fabio Grosso.

ll direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, parla dei piani di mercato del club e del futuro, anche del tecnico Fabio Grosso.

Ecco le parole di Palmieri: “Se Grosso è pronto per una big? Penso che i risultati parlino per lui, in questi due anni ha dimostrato il suo grande valore, ha fatto grandissime cose regalando grandissime soddisfazione, dandoci grande forza per risultati. Penso e mi auguro che continui il suo percorso calcistico e che possa ambire a grandi piazze e grandi risultati, anche se siamo fortunati perché facciamo parte già di una grande società e siamo orgogliosi di questo”.

Sui giocatori del Sassuolo inseguiti dalle grandi squadre: “In questo momento siamo concentrati sulla fine del campionato, speriamo di finirlo nel modo migliore. Poi sappiamo di avere giocatori di grande qualità, a tempo debito faremo le giuste considerazioni. Ma vogliamo continuare anche noi a fare bene, abbiamo tutti questa ambizioni, il Sassuolo deve continuare a fare le cose in una certa maniera”.

Su Berardi: “Ieri ha fatto il 130esimo gol in A, numeri spaventosi per un esterno. Strepitoso, un campione, un ragazzo eccezionale. Lui è l’emblema di questa società e mi auguro che possa continuare a lungo nel Sassuolo”. Su Muharemovic: “Quanto costa? Meglio che ne parliamo un’altra volta e che ne parliate con l’amministratore, molto più ferrato di me sotto l’aspetto numerico”.