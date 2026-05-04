Roma a valanga: 4-0 alla Fiorentina. Ora la Juve trema: Gasp a -1 dalla Champions

Roma a valanga sulla Fiorentina: 4-0 per i giallorossi, che così si portano a -1 dalla Juventus. La corsa Champions, a tre giornate dalla fine, è tutta in discussione.
Roma a valanga sulla Fiorentina: 4-0 per i giallorossi, che così si portano a -1 dalla Juventus. La corsa Champions, a tre giornate dalla fine, è tutta in discussione. I bianconeri di Spalletti ora tremano dopo il pareggio casalingo rimediato ieri contro il Verona.
Roma-Fiorentina 4-0, la partita
La Fiorentina subisce una pesante sconfitta per 4-0 nella sfida esterna contro la Roma allo Stadio Olimpico. La partita si sblocca già al 13′ minuto di gioco, quando Gianluca Mancini sfrutta un cross da calcio d’angolo di Pisilli per segnare di testa da posizione ravvicinata. Il raddoppio dei padroni di casa arriva dopo soli quattro minuti: al 17′, Wesley finalizza con un destro preciso un’azione avviata da Hermoso. Prima della fine del primo tempo, la formazione capitolina trova anche la terza rete grazie a un inserimento dello stesso Hermoso, servito da un assist di Koné al 34′.
Nella ripresa, la squadra toscana tenta di reagire effettuando tre sostituzioni simultanee. Al 47′ Braschi colpisce un palo, mancando l’occasione per accorciare le distanze. Al 58′ la Roma chiude definitivamente i conti con la quarta marcatura, siglata di testa da Pisilli su suggerimento di Malen. Il resto della gara vede i giallorossi gestire il vantaggio fino al fischio finale.