Federica Masolin senza rivali, il dettaglio lascia tutti a bocca aperta

Federica Masolin splendida come sempre, la conduttrice motoristica di Sky Sport raccoglie gli applausi del web per un dettaglio pazzesco

Il mese d’agosto sta per concludersi e con esso vanno in archivio l’estate e la pausa della Formula 1. Una pausa lunghissima per gli appassionati, che si preparano ad assistere nuovamente al rombo dei motori. Soprattutto, gli amanti delle quattro ruote rivedranno con piacere sugli schermi di Sky Sport la fantastica Federica Masolin.

38 anni, Federica si è imposta già da diversi anni come uno dei volti di punta dell’emittente satellitare, diventando il riferimento per quanto riguarda i programmi motoristici. In ogni weekend, ci accompagna all’interno delle gare con classe, competenza, professionalità, ma anche con eleganza e fascino che decisamente non passano inosservati e infatti la rendono sempre più una celebrità sui social, dove vanta un seguito di ammiratori assai folto. Su Instagram, siamo ormai a un passo, per lei, da quota 700 mila followers.

Non stupisce che una recente classifica di Forbes Italia sia tra le 100 donne più influenti del nostro paese. E per i suoi ammiratori più incalliti, come ormai si saprà, c’è una ulteriore e graditissima novità. Federica infatti sarà protagonista anche delle notti di Champions League, con la conduzione in studio in prime time e nei post partita. Se già prima la principale competizione calcistica era un evento da non perdere, figurarsi adesso.

Federica Masolin divina in riva al mare, silhouette incantevole e quella gonnellina che fa sognare

Federica torna in scena, per la Formula 1, con il Gp d’Olanda, con il campione in carica e dominatore del Mondiale Max Verstappen pronto a fare faville anche in casa. Intanto, su Instagram, gli ultimissimi scatti delle sue vacanze, con immagini da perdere il fiato, per tanti motivi.

Ecco ad esempio uno splendido panorama in riva al mare, con Federica che passeggia sul bagnasciuga e fa risaltare la sua silhouette incantevole e inconfondibile. La gonnellina bianca esalta le sue gambe perfette, gli applausi sono inevitabili. Anche se qualcuno tra i fan chiede a gran voce qualche foto in cui si possa ammirarla al meglio in costume. Niente da fare, Federica non cede alle pressioni degli ammiratori, anche se si lascia ritrarre in piscina, emergendo dall’acqua solo con la testa e concedendo poco all’immaginazione. Ma anche questo fa parte del suo stile.