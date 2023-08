Gaia Sabbatini aggredita: interviene Caterina Balivo

Ai Mondiali di atletica, grande delusione per Gaia Sabbatini, che riceve critiche a non finire: in sua difesa Caterina Balivo e non solo

Grandi emozioni come prevedibile in questi giorni per i Mondiali di atletica in corso di svolgimento a Budapest. Che hanno riservato all’Italia soddisfazioni e gioie, come il trionfo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, ma anche qualche delusione non da poco, come nel caso di Marcell Jacobs, o di Gaia Sabbatini.

Il campione olimpico dei 100 metri e la giovane mezzofondista sono stati accomunati da una uscita prematura, in semifinale. E ovviamente non sono mancate le polemiche. C’erano grandi aspettative per Gaia, 24 anni, campionessa europea Under 23 due anni fa e con un notevole potenziale sulla distanza dei 1500 metri femminili. Tuttavia, la Sabbatini non è riuscita ad accedere alla finale, per la delusione sua e dei tifosi. E più di qualcuno ha purtroppo passato il segno.

Sui social, sulla pagina di Gaia, in questi giorni i messaggi da parte degli haters sono stati numerosi, con critiche pesanti, sul personale, e insulti. Un qualcosa a cui la giovane atleta azzurra ha replicato con un post in cui ha rispedito indietro tutte le offese ricevute.

Gaia Sabbatini si sfoga contro gli haters, Caterina Balivo le da’ man forte: “Pochezza da frustrati”

“Voi leoni da tastiera fatevi un bel bagno di umiltà e di autocritica, perché siete di una cattiveria disumana“, ha scritto Gaia alla fine del post in cui commentava la sua esperienza. E sono arrivati, sulla sua bacheca, personaggi importanti del mondo dello spettacolo e dello sport a sostenerla.

Innanzitutto la conduttrice televisiva Caterina Balivo, che le ha consigliato di reagire a testa alta: “Capisci la pochezza di chi con un telefono in mano, annoiato e frustrato dalla sua vita, si sfoga commentandoti negativamente? Sorridi loro e pensa alle tante cose belle che hai conquistato, a chi sei e a quanto altro ancora ti riserverà la vita“. Inoltre, hanno risposto al post della giovane atleta anche Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni (“E’ impossibile ignorare i commenti degli invidiosi, siamo umani, ma è il prezzo da pagare per chi arriva dove pochissimi riescono”, questo il suo messaggio) e Flaminia Bolzan, mental coach di Gaia e di diversi sportivi tra cui anche Lorenzo Musetti, che le ha scritto: “Tu sei la persona, a prescindere da qualsiasi risultato, molto prima dell’atleta”.