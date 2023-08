Juventus, delusione totale: Giuntoli beffato di nuovo

Dopo Romelu Lukaku, la Juventus perde un altro rilevante obiettivo di calciomercato: l’operazione è praticamente chiusa, beffa da 10 milioni

L’esordio sul campo dell’Udinese è stato molto positivo e sicuramente fa ben sperare in ottica futura. Certamente, però, i tifosi della Juventus (e probabilmente lo stesso Massimiliano Allegri) speravano nell’arrivo di almeno un rinforzo di maggior spessore proveniente dal calciomercato.

La ‘Vecchia Signora’, invece, finora si è mossa davvero poco sul fronte entrate, dato che la rosa a disposizione è oggettivamente molto buona e la squadra non prenderà parte a nessuna competizione europea in questa stagione. Ma proprio per questo sarà obbligatorio quantomeno lottare fino alla fine per la conquista dello Scudetto. Il trainer livornese, dal canto suo, sperava di poter allenare Romelu Lukaku, scambiandolo con Dusan Vlahovic.

D’altronde, non è un segreto come tra Allegri ed il bomber serbo il feeling calcistico non sia mai scattato. L’allenatore ex Milan ritiene, invece, che Big Rom sia perfetto per mettere in pratica nel migliore dei modi la sua idea di gioco, almeno sulla carta. La dirigenza bianconera, però, è rimasta bloccata dalla non partenza di Vlahovic, la quale ha impedito al club di Exor di affondare il colpo Lukaku.

C’è stato il tentativo di inserire il cartellino dell’ex Fiorentina nell’affare, ma il profilo del classe 2000 non suscitava particolare interesse in quel di Londra. Ragion per cui il Chelsea ha preferito non approfondire più di tanto tale ipotesi. E adesso la Roma di José Mourinho ne ha approfittato, considerando che i ‘Blues’ si sono visti costretti ad un trasferimento di Lukaku in prestito.

C’è chi ritiene che tale vicenda sia una vera e propria sconfitta per il Football Director Cristiano Giuntoli, anche perché Big Rom rinforzerà parecchio l’attacco di una diretta concorrente, il che non è affatto positivo. Quella inerente al centravanti belga, però, non è l’unica delusione accumulata dalla Juventus in questi ultimi giorni di mercato.

Calciomercato Juventus, non solo Lukaku: addio anche a Fresneda

Entrando più nello specifico, la ‘Vecchia Signora’ seguiva da tempo l’opzione Ivan Fresneda, giovane terzino destro di proprietà del Real Valladolid che il prossimo 28 settembre raggiungerà la soglia dei 19 anni. Fresneda, tra l’altro, piaceva non poco pure al Milan, ma per adesso il suo destino non è la Serie A.

Stando a quanto riferisce ‘Tuttomercatoweb’, infatti, il calciatore sembrerebbe ormai pronto a lasciare la Spagna per proseguire la propria carriera in Portogallo, dove vestirà la maglia dello Sporting Club de Portugal.

Dunque, il trasferimento avverrà a titolo definitivo. Le parti, sempre secondo la fonte citata, hanno praticamente chiuso l’operazione. La cifra dell’affare si attesta in totale sui 10 milioni di euro, mentre il calciatore firmerà un contratto fino al 2028.