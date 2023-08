Vlahovic, non è ancora finita: 60 milioni dal top club

Il destino di Dusan Vlahovic non è ancora scritto: sorpresa last minute, ecco la super offerta per il bomber

Saranno giorni roventi quelli che mancano alla chiusura di agosto ed in particolar modo alla fine del mercato estivo, fissata al prossimo 1 settembre. La Juventus è chiamata ad uno sforzo per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri.

Si è cambiato tanto in quel di Vinovo, con in primis l’arrivo di Cristiano Giuntoli che – seppur in ritardo rispetto ai tempi previsti – tenterà di costruire una Juventus sempre più forte e che possa competere ad alti livelli nel presente ma anche e soprattutto nel futuro. Ma non è tutto oro ciò che luccica in casa Juventus, visto che rimangono spinose questioni ancora irrisolte. Uno dei nodi che tra i bianconeri andranno sciolti il prima possibile riguarda ovviamente l’attacco. Nello specifico Dusan Vlahovic, bomber serbo giunto in quel di Torino nel gennaio 2022.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora e nei 18 mesi trascorsi in maglia bianconera, il rendimento dell’ex centravanti della Fiorentina è stato perlopiù deludente. Al punto che, ormai da diverse settimane, si vocifera di un clamoroso addio alla Juventus. Si è parlato di Bayern Monaco, si è chiacchierato col Chelsea della clamorosa ipotesi di scambio con Lukaku. Ma, alla fine, nulla di concreto finito nero su bianco.

Addio Vlahovic: bomba dalla Spagna

Adesso, però, la situazione riguardo al 23enne di Belgrado pare poter cambiare nonostante manchino davvero una manciata di ore alla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Dalla Spagna, infatti, è arrivata una vera e propria bomba riguardo all’ipotesi di una cessione last minute di Vlahovic.

Entro il 1 settembre, infatti, l’attaccante potrebbe finire per diventare una delle prossime stelle della Liga Spagnola. Il quotidiano iberico ‘Elnacional.cat’ parla di un concreto interessamento del Real Madrid di Florentino Perez per la punta di Allegri. Carlo Ancelotti, dopo aver perso Karim Benzema finito in Arabia Saudita, ha chiesto un rinforzo di peso e proprio Vlahovic potrebbe diventare in breve tempo la soluzione definitiva.

L’offerta che il presidente delle ‘Merengues’ ha in mente di sottoporre alla dirigenza torinese è leggermente inferiore alle richieste bianconere per il cartellino di Vlahovic. 60 milioni di euro sul piatto per convincere la ‘Vecchia Signora’.

I colloqui che ci saranno nei prossimi giorni potrebbero sbloccare la trattativa, regalando ai ‘Blancos’ Dusan Vlahovic. Nonostante la rete all’esordio in Serie A contro l’Udinese, la punta potrebbe davvero lasciare allo scadere i colori bianconeri: staremo a vedere.