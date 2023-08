Inter, altra prova di forza: col Cagliari finisce 0-2

Altra vittoria, altri 3 punti, i primi lontano da San Siro, l’Inter vince a Cagliari e lo fa 0-2 dominando la gara. La squadra nerazzurra chiude la pratica nel primo tempo e costringe i sardi al primo ko dopo il ritorno in Serie A. Nell’Inter solito gol del Toro Lautaro Martinez, accompagnato dal gol di Dumfries. Per i rossoblù di Claudio Ranieri poco da fare contro un’Inter già completa a differenza del Cagliari.

INTER, DOMINIO SUL CAGLIARI NEL PRIMO TEMPO

Non c’è tanto spazio per commentare il primo tempo. La squadra di Simone Inzaghi non lascia mai davvero spazio al Cagliari. I nerazzurri accelerano a piacimento. I sardi ci mettono del loro, sbagliando qualcosa di troppo in uscita e distraendosi in difesa. Il primo gol, quello che sblocca la sfida, segnato da Dumfries arriva su un doppio errore. I cagliaritani prima sbagliano in uscita, poi si fanno infilare sul lato dell’area di rigore. Il filtrante di Thuram sulla sovrapposizione interna dell’olandese è facilmente leggibile, ma Dumfries si trova solo e incrocia.

0-1 ma i rossoblù non sanno reagire. Anzi si fanno infilare in contropiede. Questa volta sulla sinistra, Dimarco accelera e mette al centro per Lautaro che si beve la difesa con una mezza finta. 0-2 per l’Inter, più un palo colpito proprio da Lautaro prima del primo gol.

INTER IN CONTROLLO

Il secondo tempo della gara della Unipol Domus non ha grandi emozioni. L’Inter gestisce la gara senza problemi, il Cagliari orfano di Pavoletti prova ad affidarsi a Luvumbo senza successo. Con la lunga girandola di cambi, Inzaghi dà fondo alla qualità della sua panchina inserendo Carlos Augusto, Frattesi e Cuadrado.

Il Cagliari reclama per un presunto fallo da rigore, ma l’arbitro lascia correre. La gara di fatto non è mai in discussione dopo lo 0-2. A quel punto per l’Inter è un gioco da ragazzi arrivare ai 3 punti di Cagliari. Vittoria bis in avvio di campionato che mette l’Inter in testa insieme a Milan e Napoli. Per la squadra di Ranieri rimane tanto lavoro da fare perché la squadra è incompleta. Mancano un centravanti, in attesa di Lapadula infortunato, e due centrali ormai in arrivo (Wieteska e Chatzidiakos).