Marquez, l’annuncio è sensazionale: i tifosi già sognano

Il futuro di Marc Marquez è ancora tutto da scrivere. Il trentenne fuoriclasse di Cervera vuole tornare a competere per il titolo mondiale di MotoGP

Cosa farà Marc Marquez al termine di questa disastrosa stagione? L’interrogativo tiene banco ormai da mesi e ad oggi una risposta certa ancora non c’è. Di sicuro il trentenne fuoriclasse spagnolo, sei volte campione del mondo di MotoGP, non sopporta l’idea di non poter competere ad alti livelli.

Uno come lui abituato a vincere, anzi a stravincere, si trova particolarmente a disagio a lottare nelle retrovie e proprio per questo si sta guardando intorno in vista della prossima stagione. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate ai media internazionali Marquez ha ribadito il suo profondo legame con la Honda, ma dietro le quinte qualcosa si sta muovendo.

Del resto un pilota della classe e dell’esperienza di Marquez non può non fare gola ai team più importanti del Circus mondiale. La Honda RC213V è senza dubbio la moto meno competitiva nella storia della scuderia giapponese e il primo a pagarne il prezzo è proprio il pluricampione del mondo.

Ma cosa può succedere nelle prossime settimane non è ancora dato sapere. Il fuoriclasse di Cervera è senza dubbio combattuto: da un lato fatica ad accettare l’idea di lasciare dopo oltre dieci anni il team in cui è cresciuto e che in fondo lo ha reso grande. Dall’altro però è consapevole di non poter perdere altro tempo, che gli anni passano e gli avversari crescono.

Marquez corre verso la Ducati? La risposta non lascia dubbi

È possibile, secondo i ben informati, che il sogno di Marquez sia la conquista di un posto alla Ducati, la moto più veloce e competitiva del Circus, destinata a vincere in questa e nelle prossime stagioni. Ma le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale del team di Borgo Panigale somigliano a una vera e propria doccia gelata sulle speranze di ‘super Marc‘.

Ai microfoni di Speedweek.com Gigi Dall’Igna non sembra lasciare molte speranze ai desideri di Marquez. La Ducati Desmosedici GP Factory della prossima stagione quasi certamente non vedrà in sella il sei volte campione del mondo: dovrebbe essere uno tra Bezzecchi e Morbidelli ad aggiudicarsi l’ambito traguardo.

“Per ciò che riguarda Marc Marquez in Ducati posso dire che si tratta di una storia difficile. Non credo che correrà per la Ducati in futuro. E’ altrettanto vero che nello sport nulla è impossibile, ma non credo che Marquez verrà da noi“. Però, nello sport, per l’appunto, nulla è impossibile…