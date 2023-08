Tennis, lo rivedremo prestissimo: “Ho il fuoco dentro”

Il mondo del tennis lo attende, il ritorno è vicino: le dichiarazioni del campione fanno impazzire i suoi tifosi.

Sono giorni di grande fermento per il mondo del tennis. Gli US Open sono ormai cominciati, con tanti protagonisti in campo e la sfida tra Djokovic e Alcaraz pronta a rinnovarsi, magari con il nostro Sinner come terzo incomodo. Ma a far impazzire i tifosi sono anche le notizie che arrivano lontano da New York, da alcuni grandi campioni al momento ai box.

Uno di loro, per certi versi il più atteso in assoluto, ha infatti allontanato del tutto le voci di un suo precoce ritiro e in questi giorni è tornato a dare speranze a tutti i suoi fan con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni: “Ho ancora il fuoco dentro“. Poche parole ma ricche di fiducia.

Il fuoco dentro d’altronde è una caratteristica che ha sempre fatto la differenza tra i grandi campioni, quelli in grado di arrivare più volte in fondo ai tornei più importanti, e le ‘meteore’, o i tennisti dalle buone potenzialità ma mai in grado di esplodere concretamente.

Rientra sicuramente nella prima categoria Rafa Nadal. Un tennista che non ha il fuoco dentro, ma è egli stesso il fuoco dell’agonismo più puro. Nonostante sia fermo da tempo, è tornato a essere protagonista in queste ore, grazie a una storia Instagram che lo ritrae finalmente in campo per gli allenamenti in vista del rientro.

Ci sarà ancora da aspettare qualche mese per lui, mentre potrebbe volerci un po’ di meno per un altro grande campione, stando almeno alle sue dichiarazioni più recenti, che infondono nuovamente fiducia nel suo pubblico.

Tennis, Kyrgios può tornare prestissimo: l’annuncio del campione australiano

Reduce da una stagione veramente negativa, Nick Kyrgios a quanto pare potrebbe tornare da un momento all’altro. Dopo un 2022 da favola, che ha avuto il suo acme nella storica finale di Wimbledon persa contro Djokovic, il tennista di Canberra in questo 2023 non ha praticamente mai giocato a causa di una serie di problemi fisici.

Di fatto la sua apparizione più recente risale al torneo di Stoccarda, poco prima di Wimbledon. Un’apparizione in tutti i sensi. Ancora lontano da una condizione accettabile, Nick è stato messo ko in due set senza storia da un giocatore modesto come Yibing Wu, e ha deciso di prendersi qualche altro mese per recuperare la propria forma.

A causa della sua testa calda e della sua proverbiale incapacità a comportarsi da vero professionista, in molti avevano già cominciato a ipotizzare un suo possibile ritiro precoce, ancor prima di raggiungere i 30 anni. Un timore che però lo stesso Kyrgios ha provveduto a spazzare via attraverso un messaggio pubblicato sul suo account su Instagram.

“Dobbiamo avere pazienza“, ha spiegato il tennista australiano, rivolgendosi ai suoi fan, ma ha invitato anche ad aver fiducia in lui, perché il fuoco dentro non si è ancora spento. Il problema è solo di natura fisica: “Il mio corpo ha bisogno di tempo per riprendersi, ma il mio obiettivo è tornare a disputare una stagione come quella scorsa“. Non resta dunque che aspettare e fidarsi delle sue sensazioni, con la speranza che il suo rientro possa essere sui livelli cui ci aveva abituato.