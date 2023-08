Accordo totale: ecco Verratti

Il centrocampista italiano verso la cessione: trovato l’accordo per il suo trasferimento, manca solo un dettaglio piuttosto importante.

Il Paris Saint Germain ha vissuto un’estate tutt’altro che normale. Il club parigino ha lavorato durante tutto il corso del calciomercato estivo con un unico obiettivo: creare un nuovo ciclo, dato che quello andato avanti finora non aveva dato grosse soddisfazioni se non nazionali. La mancata vittoria della Champions League è un fardello enorme sulle spalle del presidente Al Khelaifi, che adesso vuole ricominciare da capo o quasi.

Per questo motivo la dirigenza ha deciso di separarsi da alcuni top players che negli ultimi anni erano stati il volto della squadra. In primis Lionel Messi, approdato all’Inter Miami, e poi Neymar che invece si è trasferito dall’altra parte del pianeta, in Arabia Saudita. Resta da chiarire la posizione di Mbappe, al centro di una scomoda vicenda di mercato con il braccio di ferro tra lui e la società.

C’è però un altro calciatore che il Psg considera fuori dal progetto e che, di conseguenza, vorrebbe lasciar partire. Si tratta di Marco Verratti, che adesso sembra ad un passo dal dire addio a Parigi dopo 10 anni.

Verratti, verso l’Arabia Saudita: i dettagli

Il centrocampista pescarese aveva prolungato solo pochi mesi fa il suo contratto con il Paris Saint Germain. Accordo fino al 2026, per lui che veste quella maglia da ormai 10 anni e ha collezionato 416 presenze. Nonostante ciò, la dirigenza lo considera fuori dal progetto al punto che Luis Henrique non lo ha mai utilizzato nelle tre partite stagionali che il club ha disputato finora in Ligue 1.

Difficile, tuttavia, trovare un club che possa permettersi il calciatore, ormai trentenne, con il suo ingaggio. E nonostante la volontà del calciatore, che avrebbe gradito rimanere in Europa (il Chelsea era interessato a lui), l’unica destinazione possibile sembra l’Arabia Saudita. A quanto pare il PSG ha trovato un accordo con l’Al-Arabi, il cui presidente appartiene alla stessa famiglia di Al Khelaifi. Il club parigino è molto fiducioso che l’operazione possa andare in porto e breve, resta solo da convincere il calciatore a lasciare Parigi per trasferirsi nel club dove troverebbe due suoi ex compagni di squadra, Diallo e Rafinha.

Attenzione alle prossime ore perché la fine del mercato si avvicina e Marco Verratti rischia, diversamente, di rimanere ai box almeno fino a gennaio.