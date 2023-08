10 milioni in arrivo, il Milan prepara il grande colpo

By

Novità in arrivo per il calciomercato del Milan, la società prepara il grande colpo, visti i 10 milioni di euro previsti dalle casse rossonere in questi giorni…

Ultime ore frenetiche per il mercato italiano, le squadre di Serie A preparano gli ultimi colpi in entrata ed in uscita per accontentare i rispettivi allenatori, quando la stagione calcistica è già iniziata.

Le prime 2 giornate hanno portato il Milan a punteggio pieno, a reggere il ritmo iniziale della squadra di Pioli vi sono Napoli, Inter e l’Hellas Verona, in attesa dei primi scontri diretti.

Il prossimo turno vedrà i rossoneri affrontare la Roma all’Olimpico, poi dopo la sosta sarà la volta dell’Inter, ma prima di tali sfide, la società si sta muovendo per completare la rosa a disposizione del proprio tecnico. Focus in particolare sull’attacco.

Soldi in arrivo: il Milan prepara il grande colpo di mercato

Questa sessione di calciomercato ha visto la dirigenza del Diavolo essere particolarmente attiva, diversi i nuovi rinforzi da parte della nuova dirigenza. Nonostante il cambio di maglia, al momento alcuni dei nuovi acquisti sembrano essersi ambientati in modo adeguato al campionato di Serie A e nei meccanismi di squadra.

Da quando è stato acquistato, Oliver Giroud si è dimostrato una garanzia a livello offensivo, ma all’esperto attaccante francese si è faticato a trovarne un’alternativa più giovane, in grado di farlo rifiatare e permettere alla rosa una maggiore profondità nel reparto offensivo. In queste settimane, la società meneghina sta lavorando in tal senso.

Ormai fuori rosa Origi, si cerca una prima punta di spessore, il nome individuato è quello di Mehdi Taremi, il centravanti iraniano si trova attualmente a meno di un anno dalla scadenza di contratto con il Porto. I contatti con il club portoghese sono ormai frequenti e ben avviati, serve per un punto di contatto tra domanda ed offerta, ma al tempo stesso si necessita di un’uscita per avere liquidità necessaria per la definizione dell’affare.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore pronto ad uscire sarebbe Alexis Saelemekers, l’esterno belga è ad un passo dalla cessione al Bologna, attraverso la formula del prestito con riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Concretizzata tale operazione il Milan si troverebbe pronto all’assalto per Taremi, in modo tale da dare a Pioli la punta desiderata.

