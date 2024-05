Inter, parola al campo. Contro la Lazio per chiudere alla grande a San Siro

Le voci societarie l’hanno fatta da padrone nella giornata di ieri. Ma l’Inter oggi vuole tornare a pensare al campo in vista della sfida di questa sera contro la Lazio. D’altronde anche Inzaghi ha spiegato il percorso dei nerazzurri: “È un grandissimo onore per noi essere qua, tutti sappiamo quanto sia prestigioso questo premio conferitoci. A nome mio e di tutta la squadra, siamo anche noi a dover ringraziare tutta la città di Milano e soprattutto i nostri splendidi tifosi. Sappiamo che senza di loro probabilmente questo percorso non sarebbe stato fatto con così tanta fiducia e con questa cavalcata che ci ha permesso di essere qui. Grazie a tutti e forza Inter”.

LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.