“20 giornate di squalifica”: Napoli-Sassuolo, scoppia un nuovo caso

Scoppia un nuovo caso in Napoli-Sassuolo, con Giua che ha estratto il rosso per il giocatore: ma la vicenda non è finita qui

Il Napoli ha vinto contro il Sassuolo per 2-0, grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo. Nel mezzo, anche un rigore sbagliato da Giacomo Raspadori, che evidentemente sentiva molto la partita con la sua ex squadra.

Rudi Garcia ha messo in cassaforte altri tre punti e si prepara ad affrontare la Lazio prima della sosta delle Nazionali di settembre. Durante la partita, però, è accaduto anche un episodio che ha destato tanto scalpore ai tifosi sia allo stadio, sia a casa.

L’arbitro Antonio Giua ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo. Tuttavia, non si è reso protagonista di alcun fallo particolare, bensì ha protestato troppo e soprattutto ha insultato il direttore di gara.

Tant’è che il giocatore, dopo l’espulsione ricevuta, si è diretto subito negli spogliatoi, probabilmente consapevole di aver sbagliato danneggiando la propria squadra in un momento difficile. Emergono dettagli interessanti riguardo il motivo del rosso nei confronti di Maxime Lopez, svelati proprio da un ex arbitro, che ha dato pienamente ragione a Giua per la decisione presa.

Napoli-Sassuolo, l’ex arbitro contro Maxime Lopez

Massimo Chiesa, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Maxime Lopez si è reso protagonista di un episodio vergognoso. Giua ha subito una delle peggiori offese che si possano sentire su un campo da calcio e il giocatore ha mostrato tutta la sua ignoranza. Il rosso è giustissimo. Qualche minuto prima lo aveva anche avvertito. Per un episodio del genere spero prenda 20 giornate di squalifica, ha offeso in maniera volgare un familiare dell’arbitro”.

Prosegue Chiesa: “Giua ha arbitrato molto bene, la gestione non era semplice. Le parole di Maxime Lopez ti segnano, ma lui è stato molto tranquillo tenendo bene la partita”. Insomma, è chiaro che il centrocampista del Sassuolo ha esagerato con le parole dette all’arbitro, che ha optato per l’espulsione.

Maxime Lopez ha ricevuto due giornate di squalifica da parte del Giudice Sportivo. E’ arrivato il comunicato ufficiale, con il Sassuolo che lo perderà per le partite contro Verona e Frosinone. Tornerà a disposizione con la Juventus.

Il Napoli, invece, affronterà la Lazio nel prossimo turno e dopo la sosta ci saranno le sfide con Genoa e Bologna, entrambe in trasferta. Un percorso complicato per la squadra di Rudi Garcia, ma non impossibile.