Infortunio serio: cambia il futuro di Vlahovic alla Juve

Le ultime notizie sull’infortunio e sui tempi di recupero mettono a serio rischio la permanenza di Vlahovic alla Juventus

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sulle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic queste prime due gare di campionato dovrebbero averli spazzati via definitivamente. Il serbo sembra abbia pienamente recuperato da quella pubalgia che lo aveva pesantemente condizionato la scorsa stagione.

L’attaccante della Juventus è andato a segno sia nella gara di esordio a Udine, realizzando il rigore del 2-0, che nel match dell’Allianz Stadium contro il Bologna: il suo perentorio colpo di testa su cross di Iling Jr ha permesso ai bianconeri di pareggiare una partita che si stava mettendo molto male per gli uomini di Allegri.

Vlahovic ha quindi dimostrato tutta la sua voglia di continuare a guidare l’attacco della Juve, nonostante il serbo sia stato al centro dei rumors di mercato per tutta l’estate. Inoltre molti tifosi esprimevano più di una perplessità sulla sua effettiva capacità di recuperare dall’infortunio. Il ritorno in piena forma di Vlahovic fa felici i fan juventini ma al tempo stesso richiama di nuovo l’attenzione dei big club europei.

Juve, ti soffiano Vlahovic: arriva la super offerta

Proprio in queste ore sono giunte alcune voci dalla Spagna che preoccupano molto tutto il mondo Juve. Il Real Madrid, infatti, potrebbe tentare un colpo ‘last minute’ in questi ultimi giorni di mercato. Il club di Florentino Perez ha appena ricevuto una notizia tutt’altro che piacevole. L’infortunio rimediato da Vinicius Jr è infatti più grave di quanto immaginato in un primo momento.

Carlo Ancelotti dovrà infatti fare a meno dell’attaccante brasiliano per più di un mese: l’impressione è che Vinicius Jr sarà costretto a uno stop di circa sei settimane. Ecco perché il tecnico italiano ha chiesto alla dirigenza del Real Madrid un valido sostituto, vista anche la recente partenza di Benzema. I Blancos faranno quindi un tentativo per Dusan Vlahovic, anche se il tempo per imbastire una trattativa con la Juventus è davvero molto poco.

Come noto, la Signora valuta il bomber serbo circa 75-80 milioni ed è disposta a sedersi al tavolo delle trattative solo di fronte a una tale cifra. Il Real Madrid, dal canto suo, potrebbe provare a proporre un prestito, ma è una strada che la Juve non è intenzionata a percorrere. In caso di cessione di Vlahovic i bianconeri avrebbero comunque bisogno di un sostituto immediato: potrebbe trattarsi di Alvaro Morata, che ha una clausola per i club esteri di 21,5 milioni.

