Svolta al Grande Fratello Vip: arriva un pilastro dello sport

Giganteggia da tempo nei salotti dei programmi sportivi: giornalista, intellettuale, personaggio di spicco. E’ lui l’uomo nuovo del GF Vip: svolta Mughini

Chi lo avrebbe mai detto che, alla fine, uno come lui, si sarebbe “piegato alla volontà” di una tv “nazional popolare” che lui, per carità, ci ha tenuto bene a non denigrare mai, ma da cui si teneva ben distante.

Al netto dell’eventuale distanza da programmi simili, fa eccezione, in tal senso, la sua partecipazione a trasmissioni come Ballando con le Stelle che, a suo dire non ha mai considerato alla stregua di reality, dove il messaggio è sempre stato per lui scarsamente educativo.

Parliamo di un personaggio attentissimo con le parole che ha spesso legato la propria figura anche al mondo dello sport. Stiamo parlando dell’82enne Giampiero Mughini, uno dei giornalisti e scrittori più affermati del nostro panorama nazionale, personaggio del nostro tempo eternamente controcorrente, forte di quel linguaggio aulico che lo rende riconoscibile tra milioni e milioni di persone, con quel suo tono di voce inconfondibile.

Da intellettuale e personaggio da copertina, nel bene e nel male, quale è, Mughini, catanese doc, a differenza di altri personaggi che hanno il suo stesso elevato livello di preparazione, anche quando alza i toni, è molto difficile che faccia uscire dalla sua bocca imprecazioni o offese che rasentino la volgarità.

Ed è per questa ragione che piace alla gente, in particolare agli sportivi, dal momento che da circa 30 anni fa bella scena nei salotti dei programmi di calcio, con una competenza calcistica importante. Il suo grande amore? La Juventus!

Giampiero Mughini nuovo concorrente del GF Vip ottava edizione: i tifosi juventini sono in delirio

Ebbene è ufficiale: Mughini parteciperà come concorrente al GF Vip 2023, non ve lo aspettavate vero? Sarà merito, forse quella fortissima ventata di cambiamento che Pier Silvio Berlusconi ha voluto e sta mettendo in atto per la rete ammiraglia della Mediaset.

Lo dimostra anche il fatto che, accanto allo storico presentatore Alfonso Signorini, a commentare “le gesta” dei concorrenti ci sarà un unico personaggio come Cesara Buonamici, una giornalista di primo piano, sobria, equilibrata, composta, a dimostrazione che il “trash”, in casa Canale 5, vuole essere solo un lontano ricordo.

Juventino sfegatato è un eufemismo per Giampiero Mughini, visto che la Vecchia Signora ce l’ha tatuata come seconda pelle come testimoniato dai suoi molteplici interventi televisivi in carriera.

Cosa porterà Giampiero Mughini in dote al Grande Fratello oltre alla sua “juventinità”? Sicuramente sarà un personaggio tutt’altro che banale. Oltre che alla sua presenza fissa nei programmi sportivi che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni di tv, siamo abituati al suo aspetto fascinoso, con quel capello brizzolato e grigio da intellettuale d’altri tempi, ma forte di una eleganza che trasuda da ogni poro.

Mughini possiede quella cultura ammaliante che si sposa con l’estetica di un paio di occhiali dalla “montatura pop”: dobbiamo, poi, sempre ricordare di essere di fronte ad un uomo, uno scrittore, un intellettuale con 50 anni di solida carriera alle spalle, capace di raccontare l’Italia, seppur a modo suo, in maniera incredibile.