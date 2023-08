Simeone aiuta la Juventus, uno arriva e l’altro parte

Simeone vuole un giocatore della Juventus, che al tempo stesso potrebbe pensare a uno scambio allettante con un elemento dell’Atletico Madrid

Ultimi giorni di mercato, e dalla Spagna arriva una proposta che la Juventus non può non voler valutare. Soprattutto perché a portarla avanti è Diego Simeone, l’allenatore dell’Atletico Madrid, uno dei club più importanti della Liga, da cui si potrebbe ottenere in cambio un rinforzo non da poco. I bianconeri sono partiti col freno a mano tirato, in questa Serie A, dopo il pareggio interno col Bologna, e la rosa di Allegri sembra necessitare ulteriori tasselli.

Dal canto suo, Simeone è secondo in Liga con 7 punti in tre partite, ed è reduce da una roboante vittoria nel derby contro il Rayo Vallecano per 7-0. La macchina dell’argentino sembra funzionare alla perfezione, ma evidentemente è ancora possibile fare qualche ritocco, e il giocatore individuato sarebbe proprio uno della Juventus. Stiamo parlando di Filip Kostic, divenuto improvvisamente un elemento di secondaria importanza nei piani di Allegri.

L’esterno sinistro è arrivato un anno fa dall’Eintracht Francoforte per 13 milioni, e a novembre spegnerà 31 candeline. Nella scorsa stagione è stato un elemento centrale nella manovra bianconera, ma in queste prime uscite del 2023/2024 le cose sono radicalmente cambiate. A partire titolare è stato il giovane Cambiaso, rientrato dal prestito al Bologna, e Kostic – 3 gol e 11 assist l’anno scorso – non ha giocato ancora nemmeno un minuto.

Kostic saluta la Juventus, Simeone lo vuole all’Atletico: pronto lo scambio?

La cessione del serbo non sembra essere quindi un problema, da parte juventina, soprattutto se consideriamo che Iling Jr. è già pronto come vice Cambiaso (e lo si è visto contro il Bologna). L’operazione intriga Simeone, perché così il suo Atletico avrebbe un ricambio più affidabile sulla fascia. I Colchoneros possono contare o su Samuel Lino o su Rodrigo Riquelme, per cui Kostic rappresenterebbe un salto di qualità.

La Juve spera di ottenere 12 o 13 milioni dal laterale balcanico, così da riassorbire la spesa fatta per il suo acquisto solo un anno fa. Ma i bianconeri valutano anche la possibilità di uno scambio con Nahuel Molina, il laterale destro ex Udinese da tempo nei sogni di Allegri. L’argentino non è una priorità, considerando che nel ruolo è appena arrivato Weah, ma tentar non nuoce. Anche se risulta difficile che Simeone possa privarsene, dato che stiamo parlando di un suo titolare fisso.

