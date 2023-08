Vlahovic all’ultimo respiro: vola in Champions

Il futuro del centravanti serbo sotto la lente d’ingrandimento: e il clamoroso addio regala a Vlahovic la Champions League

Buona la prima, meno la seconda. Può venire riassunto così l’inizio di stagione della Juventus, affidata ancora una volta a Massimiliano Allegri. Se lo 0-3 rifilato all’Udinese ha convinto, molti dubbi sono tornati alla ribalta dopo la prestazione fiacca fornita in casa contro il Bologna.

Ma a mantenere alta l’attenzione per la ‘Vecchia Signora’ continua ad esservi la sessione estiva di calciomercato. Dopo i diversi cambiamenti che da tempo sono stati registrati sia in entrata che in uscita, adesso torna a farsi prepotente l’idea di un eccellente addio nelle ultime ore della sessione in corso. Dusan Vlahovic potrebbe diventare nelle prossime ore l’oggetto del desiderio di uno dei club più ricchi e vincenti di sempre: il Real Madrid.

A riportare l’indiscrezione è il portale spagnolo ‘Elgoldigital.com’ che spiega come la società di Florentino Perez si sia resa – tardi – conto delle mancanze nel reparto avanzato a disposizione di Carlo Ancelotti. Joselu è una delusione e dopo il doloroso addio del Pallone d’Oro in carica Karim Benzema, finito in Arabia Saudita, le ‘Merengues’ non hanno ancora sferrato l’assalto ad un numero nove degno di nota.

Tentazione allo scadere: Vlahovic a Madrid

Il sogno di Perez è sempre uno: Kylian Mbappè. Ma il futuro del prodigio francese, almeno per un altro anno, continuerà a chiamarsi PSG. Il club di Al-Khelaifi non molla la presa, nonostante il contratto (ancora non rinnovato da Mbappè) in scadenza il 30 giugno 2024.

Ed è così che la pista Vlahovic può infiammarsi, quando mancano davvero poche ore alla chiusura della sessione estiva. La Juventus, d’altro canto, continuerà a chiedere 60 milioni di euro per il cartellino del suo gioiello. Vlahovic, tra l’altro, in questa stagione da poco cominciata ha iniziato col piede giusto: 2 reti ed 1 assist nelle prime due giornate di Serie A. Da Madrid, però, proprio in previsione dell’importante arrivo di Mbappè tra un anno, sembrano decisamente poco propensi ad accettare le condizioni economiche richieste dalla ‘Vecchia Signora’. Perez non pare disposto ad accollarsi una spesa tanto onerosa per Vlahovic.

Il serbo viene considerato una pedina utile in un anno di transizione prima della firma – quasi scontata – di Mbappè con i ‘Blancos’. Vlahovic, d’altro canto, potrebbe anche spingere per l’addio visto che la Juventus si sta già muovendo per il ritorno last minute di Alvaro Morata. Un suggestivo intreccio sull’asse Torino-Madrid sta per consumarsi: poche ore ed il futuro dell’ex Fiorentina sarà definitivamente scritto.

