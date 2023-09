Svolta improvvisa in casa Ferrari, cambia tutto per Leclerc e Sainz

Grandi cambiamenti in casa Ferrari in vista del sentitissimo appuntamento di Monza. Per il Gran Premio di casa Sainz e Leclerc avranno una novità

I fan della Rossa non vedono l’ora di vivere il grande appuntamento di domenica, tra speranze di podio e la gioia per festeggiare quello che resta sempre il più grande evento motoristico in Italia.

Il week end del Gran Premio di Monza è finalmente arrivato. L’appuntamento più atteso dai tifosi italiani è anche uno dei più belli per la cornice di pubblico unica che sa regalare. Il podio dell’Autodromo è qualcosa di unico, con la marea di tifosi che campeggia festosa sotto i piloti che stappano lo champagne. Ovviamente il tutto assume contorni ancora più importanti se si guida per la Ferrari, beniamina di casa.

I fan sfegatati della Rossa sanno regalare un clima da stadio calcistico e anche gli altri team giovano di questa atmosfera. Lo scorso anno purtroppo il finale fu guastato da una decisione poco comprensibile della Direzione di Gara che privò il pubblico dello spettacolo degli ultimi 6 giri, neutralizzando la corsa dopo l’ingresso della Safety Car per il problema causato da Daniel Ricciardo.

Max Verstappen si aggiudicò la vittoria davanti a Charles Leclerc, che aveva stampato una pole position da sogno al sabato. Con la F1-75 molto più competitiva della SF-23, anche Carlos Sainz fu autore di un’ottima gara, piazzandosi quarto alle spalle di Russell.

Ferrari, tutto pronto per Monza: Leclerc e Sainz indossano caschi speciali

Quest’anno le cose per la scuderia del Cavallino Rampante stanno andando decisamente peggio e a Monza sperare di battere la Red Bull è pura utopia. A Zandvoort, al di là di qualche smentita di rito, si è lavorato molto sugli assetti da utilizzare in Brianza e sia Leclerc che Sainz sono piuttosto speranzosi di poter lottare almeno per il podio.

Sarà fondamentale la qualifica e la scelta del bilanciamento della vettura, per non compromettere il lavoro fatto con il degrado elevato delle gomme. In attesa di pensare agli aspetti tecnici, però, in Ferrari ci si è dedicati a quelli cromatici, con una livrea speciale delle tute per il GP di casa. Tanto giallo e solito sfondo rosso per una mise che lo stesso Sainz, scherzando, ha detto ricordare quella degli inservienti di McDonald’s.

Per i due piloti della Rossa ci saranno anche nuovi caschi da sfoggiare, proprio in abbinamento a quelli della tuta. Le foto condivise sul profilo X della Ferrari, mostrano davvero delle livree accattivanti, con una scritta scelta da Leclerc che è piuttosto evocativa: “One Dream, One Team”.