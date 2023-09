Jorginho torna in Serie A: accordo bloccato

Jorginho è già pronto al ritorno in Italia, nel 2024 c’è un top club che punterà con decisione sul regista italo-brasiliano

Una opzione importante per il centrocampo, il metronomo che fu tra i migliori calciatori di Euro2020 potrebbe così nel campionato italiano a distanza di anni, per dimostrare di essere ancora un top player determinante.

Finita la sessione estiva, i direttori sportivi non stanno di certo a guardare e pensano già alla prossima missione da compiere nel 2024. Data strategica e non scelta a caso, proprio perché non tutti i top player si possono avere subito, attendere in questo caso per Jorginho è una mossa necessaria.

Solo nel gennaio scorso lasciò il Chelsea per l’Arsenal, tentando di vincere la Premier League con il gruppo di Arteta. Il secondo posto finale in Inghilterra ha lasciato l’amaro in bocca, resterà ora da capire quante chance ci siano per lui di giocare in questi quattro mesi che separano dalla sessione invernale.

Jorginho, un top club italiano ci pensa: idea Roma

Il regista italo-brasiliano è ancora un elemento in grado di fare la differenza, nel calcio italiano non dovrà di certo correre i cento metri in dieci secondi. Dovrà portare solamente la sua regia pulita e senza fronzoli, andando così ad aumentare il giro palla e la qualità del centrocampo. Con un rinnovo di contratto che probabilmente non avverrà con gli inglesi, può liberarsi a giugno se non proprio a gennaio: la Roma punta Jorginho, non si ferma la voglia dei giallorossi di aggiungere stelle.

Sarebbe senza dubbio curioso capire come Josè Mourinho possa collocare il regista in mezzo al campo, considerando come sia stato acquistato già Paredes e altri big come Cristante e Pellegrini sono sempre sicuri del posto o quasi. Jorginho da Mourinho, una mossa che spiazzerebbe anche gli altri club italiani, una soluzione che porterebbe ad avanzare le chance dei giallorossi su più fronti.

Un conto, quindi, sarebbe farlo arrivare a gennaio (con rescissione anticipata dall’Arsenal) e un altro a giugno, attenendo lo svincolo. Rientrando in Italia quest’inverno sarebbe un calciatore determinante per le sorti dei giallorossi, che mai come quest’anno potrebbero pensare allo scudetto, considerando anche l’ultimo arrivo di Lukaku. Proprio guardando al belga, Jorginho sarebbe un uomo assist ideale, lanciando direttamente il belga con precisione millimetrica in verticale, e diventando un elemento già funzionale per quello che sarà il gioco della Roma in questa stagione.